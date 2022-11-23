Ноябрь, 23 в 19:11

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2023 год.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

– Все, спасибо. Президент подписал проект бюджета на 2023 год, – написал нардеп.

Основными показателями госбюджета-2023 являются:

ВВП и инфляция. Показатель номинального ВВП на 2023 год заложен в размере 6 трлн 279,3 млрд гривен, а реальный ВВП вырастет на 3,2%. Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28,0% после инфляции в 29,3%.

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Прожиточный минимум с 1 января составит 2589 грн.

Минимальная зарплата в госбюджете-2023 не будет повышаться – 6700 грн.

На субсидии планируют потратить 37,9 млрд. грн., что на 9,2% меньше, чем в 2022 году.

Расходы на оборону заложены на уровне 1141,1 млрд грн или 18,2% ВВП.

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Напомним, что 3 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и в целом.

В 2023 году украинским пенсионерам проиндексируют пенсии.