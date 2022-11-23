Зеленський підписав закон про держбюджет: які основні показники
Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2023 рік.
Про це у Telegram повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.
– Все, дякую. Президент підписав проєкт бюджету на 2023 рік, – написав нардеп.
Основними показниками держбюджету-2023 є:
ВВП та інфляція. Показник номінального ВВП на 2023 рік закладений у розмірі 6 трлн 279,3 млрд гривень, а реальний ВВП зросте має зрости на 3,2%. Зростання споживчих цін у 2023 році очікується на рівні 28,0% після інфляції у 29,3%.
Курс долара закладений на рівні 42,2 грн за долар у середньому за рік. За прогнозами, до кінця наступного року американська валюта зросте до 45,8 грн.
Прожитковий мінімум з 1 січня становитиме 2 589 грн.
Мінімальна зарплата у держбюджеті-2023 не буде підвищуватися – 6700 грн.
На субсидії планують витратити 37,9 млрд грн, що на 9,2% менше, ніж у 2022 році.
Витрати на оборону закладені на рівні 1141,1 мільярда гривень або 18,2% ВВП.
Нагадаємо, що 3 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому. Рішення підтримали 295 нардепів.
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