Листопад, 23 в 19:11

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2023 рік.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

– Все, дякую. Президент підписав проєкт бюджету на 2023 рік, – написав нардеп.

Основними показниками держбюджету-2023 є:

ВВП та інфляція. Показник номінального ВВП на 2023 рік закладений у розмірі 6 трлн 279,3 млрд гривень, а реальний ВВП зросте має зрости на 3,2%. Зростання споживчих цін у 2023 році очікується на рівні 28,0% після інфляції у 29,3%.

Зараз дивляться

Курс долара закладений на рівні 42,2 грн за долар у середньому за рік. За прогнозами, до кінця наступного року американська валюта зросте до 45,8 грн.

Прожитковий мінімум з 1 січня становитиме 2 589 грн.

Мінімальна зарплата у держбюджеті-2023 не буде підвищуватися – 6700 грн.

На субсидії планують витратити 37,9 млрд грн, що на 9,2% менше, ніж у 2022 році.

Витрати на оборону закладені на рівні 1141,1 мільярда гривень або 18,2% ВВП.

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Нагадаємо, що 3 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому. Рішення підтримали 295 нардепів.

У 2023 році українським пенсіонерам проіндексують пенсії.