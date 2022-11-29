Э-гривна: НБУ представил концепцию электронной национальной валюты

Ноябрь, 29 в 12:55

Национальный банк представил рынку виртуальных активов, представителям банков и небанковских финучреждений и рынку виртуальных активов свой новый проект – концепцию э-гривны, цифровых денег НБУ.

В Нацбанке объяснили, что э-гривна – это электронная форма денежной единицы Украины, которая будет прямым обязательством центрального банка.

– Ее ключевое предназначение – эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличную и безналичную формы гривны. Использование э-гривны должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, юрлиц, госорганов, банков и небанковских финансовых учреждений, – говорится в сообщении.

Этот проект был открыт в сентябре 2021 года для определения целесообразности широкомасштабного выпуска цифровой формы национальной валюты в Украине.

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Сейчас Нацбанк рассматривает и прорабатывает несколько возможных вариантов использования э-гривны, от которых будет зависеть ее дизайн и основные характеристики:

Для розничных безналичных платежей с возможным функционалом “программированных” денег. С ее помощью можно производить целевые социальные выплаты, снижать государственные расходы и администрировать и контролировать целевое использование средств. Использовать технологии смарт-контрактов для программирования различной логики расчетов в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств и фактов.

Для использования в сферах, связанных с оборотом виртуальных активов (например, обмен, обеспечение выпуска и другие операции с виртуальными активами). Отмечается, что э-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для рынка виртуальных активов в Украине.

Для осуществления трансграничных платежей . Это обеспечит возможность производить трансграничные платежи быстрее, дешевле и прозрачнее.

В НБУ подчеркнули, что продолжают прорабатывать проект концепции э-гривны с участниками платежного рынка, рынка виртуальных активов и госорганами.

Как результат – создана концепция э-гривны с комплексным учетом интересов и потребностей участников рынков и потенциальных пользователей.

– В то же время Нацбанк, как и большинство центробанков мира, будет подходить к вопросу выпуска собственной цифровой валюты взвешенно и учитывая, в частности, потенциальное влияние ее внедрения на финансовую систему государства, – сказано в сообщении.

Укрпатент зарегистрировал торговую марку э-гривна и e-hryvnia в октябре 2022 года, она принадлежит НБУ.