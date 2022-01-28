Гривна продолжает терять: что происходит с нацвалютой и сколько это будет длиться

С начала года курс гривны заметно снизился. В настоящее время нацвалюта торгуется за 28,8-28,9 грн/доллар.

Стремительное падение связано с угрозой вторжения РФ в Украину, которое в некоторых СМИ разогнали до уровня “неизбежной катастрофы”. Сможет ли в таких условиях укрепиться национальная валюта?

Причины падения

Началось обесценивание гривны по двум причинам: кризис на рынке энергоресурсов и угроза эскалации со стороны России.

Прошло несколько недель, и сейчас только угроза вторжения в Украину тянет гривну вниз. Вернее, паника вокруг нее.

Если украинские военные эксперты склонны считать, что у России нет ресурсов для масштабной войны против Украины, европейские и американские СМИ разгоняют тезисы о том, что российские войска вот-вот пересекут границу.

Конечно, такое нагнетание отпугивает инвесторов. Из-за риска эскалации военного конфликта они выходят из гривны.

— На сегодняшний день такая паника, такой ажиотаж привели к тому, что украинские облигации на европейском рынке котируются под 16,3% годовых в долларах. Поэтому иностранцы сбрасывают облигации, чтобы выйти из этих бондов, потому что есть большая опасность, что они вообще ничего не получат, – объясняет член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин обращает внимание и на то, что во всем мире наблюдается отток капитала из развивающихся стран.

Это связано с подготовкой к ужесточению регуляций со стороны Соединенных Штатов.

— По всему миру идет отток капитала из развивающихся рынков ввиду ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США. В марте ожидается первое повышение, и ФРС постепенно сворачивает экономические стимулы. Поэтому отток нерезидентов идет со всех стран. Для Украины этот фактор усилился из-за военных рисков. В итоге главным фактором падения (гривны, — Ред.) стал отток капитала, – говорит аналитик.

Опасения в отношении вторжения РФ коснулись не только нерезидентов. Локальные инвесторы тоже выводили капиталы.

Также на этой неделе наблюдалась активизация населения. Некоторые граждане закрывали гривневые депозиты и переводили их в доллары.

Где грань?

НБУ пытается удерживать курс нацвалюты на более или менее стабильном уровне. По словам Пендзина, с начала января Нацбанк потратил около $800 млн, чтобы удержать гривну.

— Курс валют – это соотношение предложения к спросу на них в гривне. Когда накапливается паника на финансовых рынках и огромное количество иностранцев, продавая украинские государственные облигации, пытается сбежать с внутреннего рынка, конвертируя гривны в доллары и выводя их из страны, появляется очень большой спрос на валюту, а предложение у нас не больше, — говорит экономист.

До какой отметки может опуститься курс в такой ситуации, сказать сложно. Золотовалютные резервы сейчас насчитывают около $30 млрд. То есть у Нацбанка есть ресурс для сдерживания резкого роста курса.

В то же время он пытается держать курс в определенном коридоре, а не на фиксированном уровне.

Скорее всего, НБУ будет выходить на торги, чтобы снижать давление на нацвалюту, но будет допускать ее постепенное снижение.

Шевчишин говорит, что гривна фактически завершила фазу стремительного падения, и если и будет девальвировать, то в пределах погрешности.

– Доллар достиг локального пика, и больше такого панического, экстремально быстрого снижения мы уже не увидим. Если, конечно, не будет других неприятных новостей или реальной эскалации военных действий, – высказывает мнение эксперт.

В ожидании отскока

Поскольку основные факторы падения связаны с паникой из-за угрозы вторжения России, как только она утихнет — ситуация стабилизируется.

Пендзин считает, что нам еще недолго предстоит наблюдать девальвацию гривны.

Когда утихнет паника, можно ожидать, что гривна не только прекратит девальвацию, но и немного отскочит.

– Думаю, что в ближайшее время ситуация наладится, паника закончится. И когда это произойдет, курс начнет откатываться точно до уровня, который заложен в бюджет на 2022 год – 28,6-28,7 грн/доллар, – говорит Пендзин.

В то же время Шевчишин не советует ожидать значительного повышения курса гривны в ближайшие месяц-полтора.

Выход нерезидентов не прекратится, просто их активность будет намного ниже, благодаря чему уменьшится и давление на нацвалюту. Вместе с тем Украине в феврале придется закупить газ, а высокие энергетические цены явно не на пользу гривне.

— Гривна будет колебаться, искать рыночные уровни. Ее укрепление на 50 копеек вполне допускаю, возможно даже на гривну к лету. Но в феврале я не ожидаю укрепления больше, чем 28,5 грн/доллар… Высокие энергетические цены, стоимость топлива, газа, будут угнетать экономическую активность. Плюс высокий уровень заболеваемости (Covid-19, — Ред.) угнетает деловую активность, – объясняет Шевчишин.

Значительного укрепления гривны можно ожидать только летом, когда начнут собирать урожай, продавать его за границу и получать валютную выручку.

В ближайшее время украинцам придется жить с курсом гривны около 29 грн/доллар. Лишь после снятия напряжения на украинско-российской границе можно ожидать незначительного снижения.

Но пока все говорит о том, что у Украины есть неплохие шансы пройти 2022 год со среднегодовым курсом гривны, заложенным в бюджете. Конечно, если нашу страну не постигнут вызовы вроде полномасштабного вторжения России.