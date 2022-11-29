Е-гривня: НБУ представив концепцію електронної національної валюти

Листопад, 29 в 12:55

Національний банк презентував ринку віртуальних активів, представникам банків та небанківських фінустанов і ринку віртуальних активів свій новий проєкт – концепцію е-гривні, цифрових грошей НБУ.

У Нацбанку пояснили, що е-гривня – це електронна форма грошової одиниці України, що буде прямим зобов’язанням центрального банку.

– Її ключове призначення – ефективно виконувати всі функції грошей, доповнюючи готівкову та безготівкову форми гривні. Використання е-гривні має бути зручним та доступним для всіх верств населення, юросіб, держорганів, банків і небанківських фінансових установ, – йдеться у повідомленні.

Цей проєкт відкрили у вересні 2021 року задля визначення доцільності широкомасштабного випуску цифрової форми національної валюти в Україні.

Зараз дивляться

Зараз Нацбанк розглядає та опрацьовує кілька можливих варіантів використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики:

Для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом “програмованих” грошей. За її допомогою можна здійснювати цільові соціальні виплати, знижувати державні видатки та адмініструвати й контролювати цільове використання коштів. Використовувати технології смартконтрактів для програмування різної логіки розрахунків залежно від настання тих чи інших обставин та фактів.

Для використання в сферах, що пов’язані з обігом віртуальних активів (як-то обмін, забезпечення випуску та інші операції з віртуальними активами). Зазначається, що е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для ринку віртуальних активів в Україні.

Для здійснення транскордонних платежів . Це забезпечить можливість здійснювати транскордонні платежі швидше, дешевше та прозоріше.

У НБУ наголосили, що продовжують опрацьовувати проєкт концепції е-гривні з учасниками платіжного ринку, ринку віртуальних активів та держорганами.

Як результат – створена концепція е-гривні із комплексним урахуванням інтересів і потреб учасників ринків та потенційних користувачів.

– Водночас Нацбанк, як і більшість центробанків світу, підходитиме до питання випуску власної цифрової валюти зважено та враховуючи, зокрема, потенційний вплив від її запровадження на фінансову систему держави, – сказано в повідомленні.

Як зазначається, Укрпатент зареєстрував торгову марку е-гривня та e-hryvnia у жовтні 2022 року, вона належить НБУ.