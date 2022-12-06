Международные резервы Украины превысили довоенный уровень – с чем это связано
Международные резервы Украины превысили довоенный уровень и достигли почти $28 млрд. Этот показатель увеличился в ноябре почти на 11%.
Об этом сообщает Национальный банк Украины. В сообщении говорится, что на 1 декабря они составили $27,95 млрд, в то время как 24 февраля в резервах было $27,42 млрд.
В Нацбанке объяснили, что соответствующий скачок резервов связан со значительными поступлениями валюты:
- $2,53 млрд – от Евросоюза;
- $1,5 млрд – от США (через трастовый фонд Всемирного банка);
- $517,8 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа;
- $69,1 млн – от других международных кредиторов.
Однако в НБУ отметили, что выплаты за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были намного меньше – $605 млн. Еще $118,8 млн Украина уплатила Международному валютному фонду.
Интервенции НБУ по продаже валюты в ноябре уменьшились второй месяц подряд благодаря устойчивым валютным поступлениям со стороны экспортеров. Чистая продажа валюты Нацбанком на валютном рынке составила $1,57 млрд, сообщает НБУ.