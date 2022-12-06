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Факты / Україна / Экономика

Международные резервы Украины превысили довоенный уровень – с чем это связано

Юля Захарченко, редактор ленты
Международные резервы Украины превысили довоенный уровень – с чем это связано
Фото: Depositphotos

Международные резервы Украины превысили довоенный уровень и достигли почти $28 млрд. Этот показатель увеличился в ноябре почти на 11%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины. В сообщении говорится, что на 1 декабря они составили $27,95 млрд, в то время как 24 февраля в резервах было $27,42 млрд.

В Нацбанке объяснили, что соответствующий скачок резервов связан со значительными поступлениями валюты:

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  • $2,53 млрд – от Евросоюза;
  • $1,5 млрд – от США (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • $517,8 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа;
  • $69,1 млн – от других международных кредиторов.

Однако в НБУ отметили, что выплаты за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были намного меньше – $605 млн. Еще $118,8 млн Украина уплатила Международному валютному фонду.

Интервенции НБУ по продаже валюты в ноябре уменьшились второй месяц подряд благодаря устойчивым валютным поступлениям со стороны экспортеров. Чистая продажа валюты Нацбанком на валютном рынке составила $1,57 млрд, сообщает НБУ.

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Источник: НБУ
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