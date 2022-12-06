Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень – з чим це пов’язано

Грудень, 06 в 21:06

Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень та сягнули вже майже $28 млрд. Цей показник збільшився у листопаді майже на 11%.

Про це повідомляє Національний банк України. У повідомленні йдеться, що на 1 грудня вони становили $27,95 млрд, тоді як 24 лютого у резервах було $27,42 млрд.

У Нацбанку пояснили, що відповідний стрибок резервів пов’язаний зі значними надходженнями валюти:

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$2,53 млрд – від Євросоюзу;

$1,5 млрд – від США (через трастовий фонд Світового банку);

$517,8 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики;

$69,1 млн – від інших міжнародних кредиторів.

Проте у НБУ зазначили, що виплати за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті були набагато меншими – $605 млн. Ще $118,8 млн Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.

Інтервенції НБУ з продажу валюти у листопаді зменшились другий місяць поспіль завдяки стійким валютним надходженням з боку експортерів. Чистий продаж валюти Нацбанком на валютному ринку становив $1,57 млрд, повідомляє НБУ.