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Факти / Україна / Економіка

Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень – з чим це пов’язано

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень – з чим це пов’язано
Фото: Depositphotos

Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень та сягнули вже майже $28 млрд. Цей показник збільшився у листопаді майже на 11%.

Про це повідомляє Національний банк України. У повідомленні йдеться, що на 1 грудня вони становили $27,95 млрд, тоді як 24 лютого у резервах було $27,42 млрд.

У Нацбанку пояснили, що відповідний стрибок резервів пов’язаний зі значними надходженнями валюти:

Зараз дивляться
  • $2,53 млрд – від Євросоюзу;
  • $1,5 млрд – від США (через трастовий фонд Світового банку);
  • $517,8 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики;
  • $69,1 млн – від інших міжнародних кредиторів.

Проте у НБУ зазначили, що виплати за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті були набагато меншими – $605 млн. Ще $118,8 млн Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.

Інтервенції НБУ з продажу валюти у листопаді зменшились другий місяць поспіль завдяки стійким валютним надходженням з боку експортерів. Чистий продаж валюти Нацбанком на валютному ринку становив $1,57 млрд, повідомляє НБУ.

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Джерело: НБУ
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