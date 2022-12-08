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Факты / Україна / Экономика

Учетная ставка сохранена на уровне 25% – НБУ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Будівля НБУ
Фото: Depositphotos

На сайте Национального банка Украины (НБУ) сообщается, что Нацбанк, как и ожидал рынок, снова сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых.

Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 8 декабря.

– Учитывая ожидаемую ценовую динамику, все еще высокие инфляционные ожидания и смещенный вверх баланс рисков, правление Национального банка решило оставить учетную ставку на уровне 25%, – сказано в сообщении.

Как уточняется, в случае реализации проинфляционных рисков Нацбанк готов усилить монетарные условия ради сохранения управляемости курсовых, а также инфляционных процессов.

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Также отмечается, что НБУ не рассчитывает на стремительное замедление инфляции в условиях войны – украинская экономика, по его прогнозам, еще долго будет функционировать в условиях ограниченной логистики и дефицита электроэнергии. 

– Ослабление потребительского спроса может лишь частично компенсировать инфляционные эффекты от роста производственных затрат бизнеса, – говорится в заявлении.

Таким образом, инфляция должна начать снижаться довольно медленно, в 2023-2024 годах она будет существенно превышать цель Нацбанка в 5%. 

НБУ будет направлять свою политику в первую очередь на удержание под контролем инфляционных ожиданий и сохранение управляемости инфляционных процессов.

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