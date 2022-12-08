Облікова ставка збережена на рівні 25% – НБУ

Грудень, 08 в 16:34

На сайті Національного банку України (НБУ) повідомляється, що Нацбанк, як і очікував ринок, знову зберіг облікову ставку на рівні 25% річних.

Відповідну заяву опубліковано у четвер, 8 грудня.

– Враховуючи очікувану цінову динаміку, все ще високі інфляційні очікування та зміщений вгору баланс ризиків, правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25%, – сказано у повідомленні.

Як уточнюється, у разі реалізації проінфляційних ризиків Нацбанк готовий посилити монетарні умови задля збереження керованості курсових та інфляційних процесів.

Зараз дивляться

Також наголошується, що НБУ не сподівається на стрімке уповільнення інфляції в умовах війни – українська економіка, за його прогнозами, ще довго функціонуватиме в умовах обмеженої логістики та дефіциту електроенергії.

– Послаблення споживчого попиту може лише частково компенсувати інфляційні ефекти від зростання виробничих бізнесових витрат, – йдеться у заяві.

Тобто, інфляція має почати знижуватися досить повільно, у 2023-2024 роках вона істотно перевищуватиме мету Нацбанку в 5%.

НБУ спрямовуватиме свою політику насамперед на утримання під контролем інфляційних очікувань та збереження керованості інфляційних процесів.