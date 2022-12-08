Масштаб и продолжительность блекаута может усилить инфляцию в Украине – глава НБУ
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что риск для экономики нашего государства остается повышенным.
Об этом он сказал во время брифинга по поводу решений по монетарной политике, передает пресс-служба НБУ.
Основная причина ускорения инфляции в этом году — война и оккупация отдельных регионов Украины. Все вместе приводят к увеличению производственных издержек бизнеса и дефициту отдельных товаров.
Немалый ущерб наносят ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Это влияет на работу предприятий металлургии, пищевой промышленности, животноводства и услуг. Приводит к сокращению производства и, соответственно, предложению товаров.
Из-за энергетического террора растет спрос населения на топливо, что также способствует росту стоимости энергоносителей.
В то же время, общая динамика инфляции остается контролируемой, а темпы роста цен – несколько ниже, чем ранее прогнозировалось.
В НБУ ожидают, что замедление инфляции будет постепенным и в 2023-2024 годах будет находиться выше цели НБУ 5%.
Что касается международной финансовой поддержки, то в НБУ прогнозируют, что к концу года она превысит 31 млрд долларов. Вливание в нашу экономику будет и в 2023 году. Это предоставление Европейским Союзом 18 млрд евро, а также около 10 млрд долларов от США.
Ключевыми рисками для экономики Украины являются продолжение войны и возможные обстрелы объектов критической инфраструктуры.
Масштаб и продолжительность отключений электроэнергии могут быть более серьезными, чем предполагалось в октябре. Поэтому показатели экономической активности могут ухудшиться, а инфляционное давление усилиться.