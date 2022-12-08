Декабрь, 08 в 15:00

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что риск для экономики нашего государства остается повышенным.

Об этом он сказал во время брифинга по поводу решений по монетарной политике, передает пресс-служба НБУ.

Основная причина ускорения инфляции в этом году — война и оккупация отдельных регионов Украины. Все вместе приводят к увеличению производственных издержек бизнеса и дефициту отдельных товаров.

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Немалый ущерб наносят ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Это влияет на работу предприятий металлургии, пищевой промышленности, животноводства и услуг. Приводит к сокращению производства и, соответственно, предложению товаров.

Из-за энергетического террора растет спрос населения на топливо, что также способствует росту стоимости энергоносителей.

В то же время, общая динамика инфляции остается контролируемой, а темпы роста цен – несколько ниже, чем ранее прогнозировалось.

В НБУ ожидают, что замедление инфляции будет постепенным и в 2023-2024 годах будет находиться выше цели НБУ 5%.

Что касается международной финансовой поддержки, то в НБУ прогнозируют, что к концу года она превысит 31 млрд долларов. Вливание в нашу экономику будет и в 2023 году. Это предоставление Европейским Союзом 18 млрд евро, а также около 10 млрд долларов от США.

Ключевыми рисками для экономики Украины являются продолжение войны и возможные обстрелы объектов критической инфраструктуры.

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Масштаб и продолжительность отключений электроэнергии могут быть более серьезными, чем предполагалось в октябре. Поэтому показатели экономической активности могут ухудшиться, а инфляционное давление усилиться.