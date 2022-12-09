Декабрь, 09 в 11:30

Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа, чтобы обеспечить безопасность поставок.

Об этом на Central European Energy Day 2022 заявил временно исполняющий обязанности главы оператора ГТС Павел Станчак.

По его словам, даже без импорта газа заказчики услуг могут внести свой вклад в энергетическую безопасность Украины и региона, а именно продолжать использовать украинскую газовую инфраструктуру.

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– Чтобы помочь Украине, нужно продолжать бизнес с Украиной. Это поможет свести к минимуму риски для нашей энергетической системы. Это также будет способствовать укреплению энергетической безопасности стран Европы, – сказал Павел Станчак.

Глава ГТС Украины призвал международных партнеров увеличить гарантированные мощности в точках соединения с Украиной на долгосрочной основе.

Украина в свою очередь может предоставить доступ к подземным газовым хранилищам в режиме таможенного склада (без налогов и таможенных пошлин), а также обеспечить доступ к региональному транзиту газа на короткие расстояния между странами Центрально-Восточной Европы, интеграции в отрасль возобновляемой газовой промышленности и содействие переходу к “зеленой” энергии.