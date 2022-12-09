Грудень, 09 в 11:30

Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу, щоб гарантувати безпеку постачання.

Про це на Central European Energy Day 2022 заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови оператора ГТС Павел Станчак.

За його словами, навіть без імпорту газу замовники послуг можуть зробити свій внесок в енергетичну безпеку України та регіону, а саме продовжувати використовувати українську газову інфраструктуру.

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– Щоб допомогти Україні, потрібно продовжувати бізнес з Україною. Це допоможе мінімізувати ризики для нашої енергетичної системи. Це також сприятиме зміцненню енергетичної безпеки країн Європи, – сказав Павел Станчак.

Голова ГТС України закликав міжнародних партнерів збільшити гарантовані потужності в точках з’єднання з Україною на довготривалій основі.

Україна своєю чергою може надати доступ до підземних газових сховищ у режимі митного складу (без податків і митних зборів), а також забезпечити доступ до регіонального транзиту газу на короткі відстані між країнами Центрально-Східної Європи, інтеграції в галузь відновлюваної газової промисловості та сприяння переходу до “зеленої” енергії.