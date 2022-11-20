Ноябрь, 20 в 11:57

Россияне могут и дальше обстреливать добывающие мощности – газового блэкаута не будет. Однако украинцы должны и сами себе помогать: экономить не только электричество, но и газ.

Об этом Факты ICTV пообщались с исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артемом Петренко и директором Центра исследований энергетики Александром Харченко.

Газ для Украины нужен так же, как и электричество, а иногда газ – это и есть электричество.

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– В Украине начался очень непростой зимний сезон, и газ является ключевым элементом, чтобы в домах было отопление. Кроме того, газ сейчас используется в энергетике, чтобы производить свет и тепло, в том числе и в Киеве. Атаки российских оккупантов по газодобывающим объектам – это продолжение их террора, чтобы разрушать нашу энергосистему, – говорит Петренко.

Несмотря на сложный год, Украина закачала в хранилища достаточно газа, но на этой неделе уже была атака России на газодобывающий объект. Это подтвердил и премьер. Чем это чревато?

– Украина до полномасштабной войны была импортозависимой, мы потребляли 27-30 млрд кубометров газа в год, а добывали в среднем 20. То есть около 10 млрд приходилось импортировать из стран Евросоюза, и этот газ использовался для нужд экономики и промышленности, коммерческих потребителей. На нужды населения, то есть для отопления, подогрева воды, электроэнергии, использовался газ, добываемый государственными компаниями. После полномасштабного вторжения потребление газа в Украине существенно сократилось из-за уничтоженной промышленности и миграции населения. Потенциально с имеющимися запасами газа в подземке и пополнением ПХГ в последующие месяцы мы должны пройти зиму без существенных осложнений. Но продолжение ракетных обстрелов по газодобывающим объектам повысит риски прохождения отопительного сезона и приведет к снижению показателей добычи газа, – отметил Петренко.

Поэтому через некоторое время, если атаки и разрушения будут продолжаться, Украина вынуждена будет импортировать газ из стран ЕС, который стоит больше, чем у нас. То есть на сегодня газ на европейских хабах стоит $1 200-1 300 за 1 000 кубометров, а в Украине – $750-800 без НДС. И одно дело, когда налоговые средства потом поступают в украинский бюджет, а другое – если будут идти за границу.

– Уменьшение газодобычи приведет не только к увеличению импортозависимости, но и уменьшению налогов в государственный и местный бюджеты. А это в текущих условиях крайне плохо. Газ, добываемый в Украине, укрепляет не только нашу энергетическую безопасность, но и помогает экономике, – отмечает Петренко.

В этом контексте бытовые потребители не ощутят никакого влияния, поскольку сейчас цена газа для населения фиксирована. Да и газодобывающие компании продолжают работать и добывают газ там, где это возможно физически. И защищать эти объекты нужно максимально.

Еще одним вызовом может стать остановка транзита газа из РФ через украинскую ГТС. Пока через нашу территорию идет российский газ в Европу, оккупанты, скорее всего, не будут обстреливать газопроводы и газораспределительные станции. А вот когда они полностью остановят транспортировку своего газа, это может еще больше развязать им руки.

– С начала весны россияне очень сильно снизили объемы поставок газа в Европу, в частности по украинской газотранспортной системе. Полная остановка транзита станет экстраординарной ситуацией для украинской ГТС и приведет к изменению режима ее работы. Наша газотранспортная система масштабна по размерам. Она спроектирована как единственный сложный механизм для транспортировки больших объемов природного газа из Сибири в Европу. В то же время ГТС гибкая – даже после остановки транзита и в промышленности, и у населения будет газ, – убеждает исполнительный директор Ассоциации.

Однако нельзя исключать каких-либо агрессивных действий со стороны России. После 24 февраля стало ясно, что страна-террористка может пойти на все. И если даже агрессор вздумает бить по магистральным или распределительным ветвям, отсутствие газа будет временным и немассовым явлением.

– Действия агрессора предусмотреть невозможно, как и невозможно знать, куда в следующий раз прилетит ракета. Но как бы россияне ни пытались уничтожить украинскую газодобычу – они не смогли это сделать за более чем восемь месяцев полномасштабного вторжения и не смогут в будущем. Газового блэкаута в Украине не будет, у нас хорошо разветвлена ​​газотранспортная система. Конечно, если будут бить прицельно и масштабно, то, вероятно, будут перебои. Но специалисты будут оперативно реагировать на это, будут ремонтировать и возобновлять газоснабжение, что постоянно происходит в разных регионах, особенно на Востоке страны, – объяснил Петренко.

Александр Харченко тоже успокоил по поводу устойчивости газотранспортной системы и привел пример, что даже те повреждения, которые получила компрессорная станция на этой неделе, удалось починить быстро.

– Технологии транспортировки газа все же сильно отличаются от электрических сетей. И даже тот удар, который произошел, он существенного вреда для транспортировки газа для населения не нанес. Более того, его последствия были устранены в течение буквально часа. Я через несколько часов разговаривал с коллегами, которые ликвидировали последствия этой атаки, и они сообщили, что достаточно быстро смогли разобраться и решить вопрос транспортировки газа, – рассказал эксперт.

Харченко добавил, что магистральные газопроводы строились в советское время из расчета, в том числе, и на ведение боевых действий, которых Советский Союз ожидал с западным миром. Поэтому определенная часть этой инфраструктуры была защищена еще во время строительства и спроектирована так, чтобы переносить боевые действия без повреждений или, по меньшей мере, без значительных повреждений.

– Кроме того, газ – это все-таки не электричество, его можно накапливать, изолировать, можно переключать пути подачи газа из трубы на трубу. Поэтому угроз больших именно в части газовой инфраструктуры нет, хотя безусловно, в каких-то отдельных моментах, особенно там, где мы говорим о прифронтовых районах, где есть артиллерийские атаки, где есть минирования, где мы освободили территории и на этих территориях взорваны все инфраструктурные объекты, там, конечно, проблемы возможны и у газовиков очень много работы, – подчеркнул Харченко.

В целом закачанного в хранилища газа должно хватить на весь отопительный сезон, но это в случае прогнозируемых условий.

– У нас есть количество газа, которого достаточно для прохождения отопительного сезона, но одновременно оно достаточно при условии, что все будет развиваться более или менее по стандартному сценарию с точки зрения температур, с точки зрения прохождения сезона и количества атак. Потому что, безусловно, эти атаки влияют и на потребление газа в частности, и порой приходится включать электростанции, обычно использующие уголь, использовать приходится больше газа, чтобы производить электричество на отдельных блоках, – рассказал эксперт.

Отдельно следует и потребителям помочь, и газотранспортной системе пройти эту зиму.