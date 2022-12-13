Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Налог на генератор: в каких случаях нужно платить за его использование

Анна Голишевская, Редактор сайта
Генератор
Фото: Instagram

До ноября 2022 года за импорт генераторов и аккумуляторов нужно было платить налоги. Но недавно правительство их отменило.

Когда нужно платить налог на генератор – читайте в материале Фактов ICTV.

Недавно Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины освобождаются важные товары для отопительного сезона 2023.

Сейчас смотрят

О таком решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теперь налоги не нужно будет платить за ввоз:

  • генераторов;
  • газогенераторов;
  • электрических двигателей;
  • электрогенераторов;
  • установок и вращающихся электрических преобразователей;
  • трансформаторов;
  • электрических аккумуляторов;
  • электрических водонагревателей;
  • обогревателей.

Налог на генератор: когда нужно будет платить

В Украине владельцы бизнеса вынуждены платить экологический налог за использование генератора.

Только это нужно делать тогда, когда предприятие использует больше 200 тонн горючего в год для его работы.

Об этом решении сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев. Налоговая относит генераторы к стационарным источникам загрязнения. Но это не значит, что все, кто ими пользуется, будут платить налог за выброс СО2.

Должны платить те, чей объем выброса углекислого газа превышает 500 тонн в год, что равносильно использованию 200 тонн топлива.

Предпрениматели в таком случае должны подать соответствующу декларацию через Дію.

Но если вы планируете оставить генератор после окончания действия военного положения, нужно будет получить разрешение на выбросы в соответствующей инспекции.

Читайте
Какой штраф за газовый баллон в многоквартирном доме – отвечают эксперты

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка