Налог на генератор: в каких случаях нужно платить за его использование
До ноября 2022 года за импорт генераторов и аккумуляторов нужно было платить налоги. Но недавно правительство их отменило.
Когда нужно платить налог на генератор – читайте в материале Фактов ICTV.
Недавно Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины освобождаются важные товары для отопительного сезона 2023.
О таком решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Теперь налоги не нужно будет платить за ввоз:
- генераторов;
- газогенераторов;
- электрических двигателей;
- электрогенераторов;
- установок и вращающихся электрических преобразователей;
- трансформаторов;
- электрических аккумуляторов;
- электрических водонагревателей;
- обогревателей.
Налог на генератор: когда нужно будет платить
В Украине владельцы бизнеса вынуждены платить экологический налог за использование генератора.
Только это нужно делать тогда, когда предприятие использует больше 200 тонн горючего в год для его работы.
Об этом решении сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев. Налоговая относит генераторы к стационарным источникам загрязнения. Но это не значит, что все, кто ими пользуется, будут платить налог за выброс СО2.
Должны платить те, чей объем выброса углекислого газа превышает 500 тонн в год, что равносильно использованию 200 тонн топлива.
Предпрениматели в таком случае должны подать соответствующу декларацию через Дію.
Но если вы планируете оставить генератор после окончания действия военного положения, нужно будет получить разрешение на выбросы в соответствующей инспекции.