Декабрь, 13 в 15:29

До ноября 2022 года за импорт генераторов и аккумуляторов нужно было платить налоги. Но недавно правительство их отменило.

Когда нужно платить налог на генератор – читайте в материале Фактов ICTV.

Недавно Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины освобождаются важные товары для отопительного сезона 2023.

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О таком решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теперь налоги не нужно будет платить за ввоз:

генераторов;

газогенераторов;

электрических двигателей;

электрогенераторов;

установок и вращающихся электрических преобразователей;

трансформаторов;

электрических аккумуляторов;

электрических водонагревателей;

обогревателей.

Налог на генератор: когда нужно будет платить

В Украине владельцы бизнеса вынуждены платить экологический налог за использование генератора.

Только это нужно делать тогда, когда предприятие использует больше 200 тонн горючего в год для его работы.

Об этом решении сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев. Налоговая относит генераторы к стационарным источникам загрязнения. Но это не значит, что все, кто ими пользуется, будут платить налог за выброс СО2.

Должны платить те, чей объем выброса углекислого газа превышает 500 тонн в год, что равносильно использованию 200 тонн топлива.

Предпрениматели в таком случае должны подать соответствующу декларацию через Дію.

Но если вы планируете оставить генератор после окончания действия военного положения, нужно будет получить разрешение на выбросы в соответствующей инспекции.