Грудень, 13 в 15:29

До листопада 2022 року за імпорт генераторів та акумуляторів потрібно було сплачувати податки. Але нещодавно уряд їх скасував.

Коли треба сплачувати податок на генератор – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Нещодавно Кабмін затвердив постанову, згідно з якою від сплати ПДВ та в’їзного мита звільняються важливі товари для опалювального сезону 2023 року.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Тепер податки не потрібно буде сплачувати за ввезення:

генераторів;

газогенераторів;

електричних двигунів;

електрогенераторів;

установок та обертових електричних перетворювачів;

трансформаторів;

електричних акумуляторів;

електричних водонагрівачів;

обігрівачів.

Податок на генератор: коли потрібно буде платити

В Україні власники бізнесу вимушені сплачувати екологічний податок за використання генератора.

Тільки це потрібно робити тоді, коли підприємство використовує понад 200 тонн пального на рік для його роботи.

Про це рішення повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Податкова відносить генератори до стаціонарних джерел забруднення.

Але це не означає, що всі, хто ними користується, сплачуватимуть податок за викид СО2.

Повинні платити ті, чий обсяг викиду вуглекислого газу перевищує 500 тонн на рік, що дорівнює використанню 200 тонн палива.

Підприємці у такому разі мають подати відповідну декларацію через Дію. Але якщо ви плануєте залишити генератор після закінчення дії воєнного стану, потрібно буде отримати дозвіл на викиди у відповідній інспекції.