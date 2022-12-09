Декабрь, 09 в 18:29

Из-за отключений электроэнергии, тепла и воды украинцы придумывают способы, как обогреть и обеспечить свет в своем доме.

Однако, если вы проживаете в многоэтажке, то над установкой газового баллона в квартире думать не стоит. Это – незаконно.

Контролем использования газовых баллонов занимаются специализированные службы: полиция, газовая служба, пожарная охрана.

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Какой штраф предусмотрен за установку газового баллона в многоквартирном доме – читайте в материале.

Размещение газовых баллонов не допускается:

в комнатах многоквартирных домов;

в подвалах;

в помещениях, под которыми есть подвалы и погреба, и вход в них осуществляется из этих помещений;

на балконах и лоджиях;

в помещениях без естественного освещения;

внутри домов общежитий.

Адвокат Иван Либерман отмечает, что за размещение газовых баллонов штрафуют, потому что это – нарушение правил эксплуатации многоэтажных домов.

Размер штрафа определяется соответствующими органами на месте.

Это постоянно изменяющаяся величина, потому что там есть сумма от минимальной до максимальной. Газовая служба, приехав, проверяет законность установки, техническое состояние оборудования и соблюдение условий безопасной эксплуатации.

Статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы от 340 до 1360 грн.

Штраф за газовый баллон в многоквартирном доме

По словам адвоката Джамала Стаценко, есть еще одна статья по этому делу – 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

Если из-за установки газового баллона у вас возник пожар, и вы причинили вред здоровью людей или имущественный вред в большом размере, это наказывается законом:

штрафом от одной тысячи до четырех тысяч двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов.

или ограничением свободы сроком до трех лет.

Это касается установки не только газовых баллонов, но и, например, буржуйки и т.д.

Несмотря на то, что в нынешних условиях многие для приготовления пищи и горячих напитков используют туристические газовые горелки, в условиях квартиры ими пользоваться тоже нельзя. В столице и других регионах страны в этом году были зафиксированы случаи взрывов таких конструкций в многоквартирных домах.

Под запрет попадают: