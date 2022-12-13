Декабрь, 13 в 16:03

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроекты, позволяющие освободить от пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) терминалы Starlink, генераторы и другое оборудование.

Речь идет о документах № 8196 и № 8197. Как сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк, за первый документ проголосовал 331 народный избранник, а за второй – 332.

Как говорится в пояснительных записках к законопроектам, в Украине решили ввести временные налоговые и таможенные льготы для “стимулирования быстрого восстановления энергетической инфраструктуры”.

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Законопроекты содержат следующие основные положения:

На законодательном уровне освобождается от пошлин и НДС ввоз в Украину генераторов, трансформаторов, другого подобного оборудования, а также Starlink. Льготы будут действовать и для предприятий, и для физических лиц. Новая норма будет действовать до 1 мая 2023 года.

Освобождение от пошлин и НДС распространяется на почтовые и экспресс-отправления.

Хранить горючее объемом до 2 000 литров можно будет без лицензии. О больших объемах нужно будет уведомить налоговую.

Техническую помощь для Украины от Энергетического сообщества (Energy Community) освободили от НДС и пошлины. Речь идет о ввозе оборудования для восстановления энергетических объектов. В Энергетическое сообщество входят члены Евросоюза и третьи страны.

Законопроектом № 8196 вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины. Документом также предлагается ввести стимулы для производителей электрогенераторных установок в Украине. Для этого от НДС решили освободить товары, которые они ввозят: двигатели и генераторы, статические преобразователи электрические, катушки индуктивности и дроссели и т.д.

Новые нормы не будут применяться к товарам происхождением из страны-агрессора России.

Законопроектом № 8197 вносятся аналогичные изменения в Таможенный кодекс Украины.

В конце ноября украинское правительство утвердило документы, чтобы терминалы Starlink ввозились в Украину без пошлины и НДС.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка