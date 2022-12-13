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Факти / Україна / Економіка

Рада дозволила ввозити в Україну генератори та Starlink без ПДВ та мита

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкти, які дозволять звільнити від мита та податку на додану вартість (ПДВ) термінали Starlink, генератори та інше обладнання.

Йдеться про документи №8196 та №8197. Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, за перший документ проголосував 331 народний обранець, а за другий – 332.

Як зазначається в пояснювальних записках до законопроєктів, в Україні вирішили запровадити тимчасові податкові та митні пільги для “стимулювання швидкого відновлення енергетичної інфраструктури”.

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Законопроєкти містять такі основні положення:

  • На законодавчому рівні звільняється від мит та ПДВ ввезення в Україну генераторів, трансформаторів, іншого подібного обладнання, а також Starlink. Пільги діятимуть і для підприємств, і для фізичних осіб. Нова норма буде чинною до 1 травня 2023 року.
  • Звільнення від мит та ПДВ розповсюджується на поштові та експрес-відправлення.
  • Зберігати пальне обсягом до 2 тис. літрів можна буде без ліцензії. Про більші обсяги потрібно буде повідомити податкову.
  • Технічну допомогу для України від Енергетичного співтовариства (Energy Community) звільнили від ПДВ та мита. Йдеться про ввезення обладнання для відновлення енергетичних об’єктів. В Енергетичне співтовариство входять члени Євросоюзу та треті країни.

Законопроєктом №8196 вносяться зміни до Податкового кодексу України. Документом також пропонується запровадити стимули для виробників електрогенераторних установок в Україні. Для цього від ПДВ вирішили звільнити товари, які вони ввозять: двигуни та генератори, статичні перетворювачі електричні, котушки індуктивності та дроселі тощо.

Нові норми не будуть застосовуватися до товарів походженням із країни-агресора Росії.

Законопроєктом №8197 вносяться аналогічні зміни до Митного кодексу України.

Наприкінці листопада український уряд затвердив документи, щоб термінали Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ.

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Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка

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