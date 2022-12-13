Грудень, 13 в 16:03

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкти, які дозволять звільнити від мита та податку на додану вартість (ПДВ) термінали Starlink, генератори та інше обладнання.

Йдеться про документи №8196 та №8197. Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, за перший документ проголосував 331 народний обранець, а за другий – 332.

Як зазначається в пояснювальних записках до законопроєктів, в Україні вирішили запровадити тимчасові податкові та митні пільги для “стимулювання швидкого відновлення енергетичної інфраструктури”.

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Законопроєкти містять такі основні положення:

На законодавчому рівні звільняється від мит та ПДВ ввезення в Україну генераторів, трансформаторів, іншого подібного обладнання, а також Starlink. Пільги діятимуть і для підприємств, і для фізичних осіб. Нова норма буде чинною до 1 травня 2023 року.

Звільнення від мит та ПДВ розповсюджується на поштові та експрес-відправлення.

Зберігати пальне обсягом до 2 тис. літрів можна буде без ліцензії. Про більші обсяги потрібно буде повідомити податкову.

Технічну допомогу для України від Енергетичного співтовариства (Energy Community) звільнили від ПДВ та мита. Йдеться про ввезення обладнання для відновлення енергетичних об’єктів. В Енергетичне співтовариство входять члени Євросоюзу та треті країни.

Законопроєктом №8196 вносяться зміни до Податкового кодексу України. Документом також пропонується запровадити стимули для виробників електрогенераторних установок в Україні. Для цього від ПДВ вирішили звільнити товари, які вони ввозять: двигуни та генератори, статичні перетворювачі електричні, котушки індуктивності та дроселі тощо.

Нові норми не будуть застосовуватися до товарів походженням із країни-агресора Росії.

Законопроєктом №8197 вносяться аналогічні зміни до Митного кодексу України.

Наприкінці листопада український уряд затвердив документи, щоб термінали Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка