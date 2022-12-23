МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании

Декабрь, 23 в 13:47

Международный валютный фонд считает, что в 2023 году потребности Украины во внешнем финансировании составят не менее $39,5 млрд и могут достигнуть $57 млрд.

Отмечается, что более высокая предельная цена указана на случай неблагоприятного сценария.

Большой разлет в суммах отражает степень неопределенности и сильное давление со стороны расходов.

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– В главном сценарии предполагают, что потребности во внешнем финансировании в 2023 году составят $39,5 млрд, при предположениях об отсутствии монетарного финансирования и финансирования внутренних государственных облигаций, соответствующих 80% роловера, – говорится в сообщении Фонда.

МВФ объясняет, что в сумму добавляются еще $8 млрд, которые Украина могла бы освоить в рамках восстановления. При этом правительство оценивает свои возможности гораздо выше – в 17 млрд долларов.

– При неблагоприятном сценарии влияние ухудшения макроэкономических прогнозов на доходы и расходы (включая расходы на социальные нужды и поддержку энергетических компаний) приведет к увеличению бюджетного дефицита, что приведет к увеличению потребностей во внешнем финансировании на $9,5 млрд… При таком сценарии совокупные потребности во внешнем финансировании могут составить до $57 млрд, – констатировали эксперты Фонда.

Сообщается, что в неблагоприятный сценарий входят падение ВВП в 2023 году на 12,5%, инфляция 40%, снижение международных резервов до $18 млрд против $21 млрд в базовом сценарии, а также рост расходов госбюджета до 68,8% ВВП против 56,5% в базовом расширении дефицита с 9,1% до 16,8% ВВП.

Индикативная таблица, представленная в документах, показывает, что финансирование со стороны МВФ отсутствует.

В то же время Украина при разработке проекта госбюджета на 2023 год называла Фонд одним из трех ключевых кредиторов и доноров в следующем году наравне с США и ЕС.

МВФ пока указывает $18 млрд кредит от ЕС, $14 млрд двусторонних грантов (основную сумму правительство ожидает от США), $2 млрд кредитов от Всемирного банка, а также $1,5 млрд от других МФО (ЕБРР, ЕИБ) и других двусторонних проектов.