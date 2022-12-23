МВФ оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні

Грудень, 23 в 13:47

Міжнародний валютний фонд вважає, що у 2023 році потреби України у зовнішньому фінансуванні становитимуть не менше за $39,5 млрд і можуть досягти $57 млрд.

Зазначається, що вища гранична ціна зазначена на випадок несприятливого сценарію.

Великий розліт у сумах відображає ступінь невизначеності та сильний тиск з боку витрат.

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– У головному сценарії передбачають, що потреби у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть $39,5 млрд, за припущень про відсутність монетарного фінансування та фінансування внутрішніх державних облігацій, що відповідають 80% роловера, – йдеться у повідомленні Фонду.

МВФ пояснює, що до суми додаються ще $8 млрд, які Україна могла б освоїти в рамках відновлення. При цьому уряд оцінює свої можливості набагато вище – у 17 млрд доларів.

– У несприятливому сценарії вплив погіршення макроекономічних прогнозів на доходи та витрати (включно з витратами на соціальні потреби та підтримку енергетичних компаній) зумовить збільшення бюджетного дефіциту, що призведе до збільшення потреб у зовнішньому фінансуванні на $9,5 млрд… Таким чином, за такого сценарію сукупні потреби у зовнішньому фінансуванні можуть становити до $57 млрд, – констатували експерти Фонду.

Повідомляється, що в несприятливий сценарій входять падіння ВВП у 2023 році на 12,5%, інфляція 40%, зниження міжнародних резервів до $18 млрд проти $21 млрд у базовому сценарії, а також зростання видатків держбюджету до 68,8% ВВП проти 56,5% у базовому розширенні дефіциту з 9,1% до 16,8% ВВП.

Індикативна таблиця, подана у документах, засвідчує, що фінансування з боку самого МВФ відсутнє.

Водночас Україна під час розробки проєкту держбюджету на 2023 рік називала Фонд одним з трьох ключових кредиторів та донорів наступного року нарівні з США та ЄС.

МВФ поки що вказує $18 млрд кредиту від ЄС, $14 млрд двосторонніх грантів (основну суму уряд очікує від США), $2 млрд кредитів від Світового банку, а також $1,5 млрд від інших МФО (ЄБРР, ЄІБ) та інших двосторонніх проєктів.