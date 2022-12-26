Евро продолжает дешеветь: курс валют в Украине на 26 декабря
Фото: Pixabay
В понедельник, 26 декабря, Нацбанк Украины снизил официальный курс евро до уровня 38,83 грн/€1.
То есть с пятницы евровалюта подешевела по отношению к гривне на 6 копеек.
Официальный курс американского доллара неизменный с июля и остается на уровне 36,56 грн/$1.
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В обменниках украинских банках курсы валют отличаются от официального.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,2 грн
|42,2 грн
|Доллар
|39,7 грн
|40,2 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,4 грн
|42,4 грн
|Доллар
|40 грн
|40,55 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,9 грн
|40 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42 грн
|42,6 грн
|Доллар
|40,2 грн
|40,9 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,2 грн
|42,4 грн
|Доллар
|39,8 грн
|40,4 грн
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк