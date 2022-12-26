Декабрь, 26 в 8:41

В понедельник, 26 декабря, Нацбанк Украины снизил официальный курс евро до уровня 38,83 грн/€1.

То есть с пятницы евровалюта подешевела по отношению к гривне на 6 копеек.

Официальный курс американского доллара неизменный с июля и остается на уровне 36,56 грн/$1.

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В обменниках украинских банках курсы валют отличаются от официального.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,2 грн 42,2 грн Доллар 39,7 грн 40,2 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,4 грн 42,4 грн Доллар 40 грн 40,55 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,9 грн 40 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 42 грн 42,6 грн Доллар 40,2 грн 40,9 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,2 грн 42,4 грн Доллар 39,8 грн 40,4 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк