Декабрь, 04 в 8:51

Длительные отключения света, к сожалению, стали обычным вызовом для украинцев. И жить нам в такой реальности придется еще долго.

Магазины, заведения общепита, рынки пытаются обеспечить свою работу с помощью электрогенераторов. Так же и финансовые учреждения. Несмотря на экстренные отключения света, банки продолжают работу.

Национальный банк Украины определил 725 дежурных отделений банков, работающих для клиентов в условиях отсутствия электроэнергии.

Сейчас смотрят

Факты ICTV поинтересовались, как работают банки, какие услуги доступны и где найти ближайшее дежурное отделение.

Приватбанк

Государственный Приватбанк определил ряд отделений, продолжающих работу в условиях блекаута, снабженных электрогенераторами и интернетом. Например, только в Киеве таких отделений 15. Обычно дежурные отделения начинают работать с 08:30 или 09:00 и до 17:30 или 18:00.

Приват, Ощад, Укргаз, ПУМБ и другие: списки отделений банков, работающих при отключении света / 5 фотографий

В ПриватБанке подчеркивают, что постоянно работают над увеличением количества отделений, которые могут оказывать услуги в автономном режиме.

Кроме того, некоторые отделения определены как Пункты несокрушимости, то есть их можно посетить даже если вы не нуждаетесь в банковских услугах. В частности, сотрудники могут предложить подзарядить гаджеты, отдохнуть и согреться. Сеть WI-FI в отделениях доступна клиентам, но для осуществления банковских услуг через Приват24.

Укргазбанк

Укргазбанк пока открыл 45 отделений, но планируют 230. Ежедневно количество отделений, готовых к автономной работе, увеличивается.

Клиентам банка автоматически продлили срок действия платежных карт — на 180 дней от даты окончания. Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают.

Украинцы также могут воспользоваться отделениями Укргазбанка как Пунктами несокрушимости — зарядить телефоны, согреться и подключиться к WI-FI.

Приват, Ощад, Укргаз, ПУМБ и другие: списки отделений банков, работающих при отключении света / 7 фотографий

ПУМБ

Замглавы правления банка ПУМБ Наталья Косенко в комментарии Фактам ICTV подтвердила, что финучреждение продолжает стабильно обслуживать клиентов, несмотря на обстрелы и постоянные отключения электроэнергии. Все дистанционные каналы обслуживания работают в обычном режиме, операции производятся 24/7.

— Чтобы отделения ПУМБ могли обслуживать клиентов в периоды отключения электроэнергии, мы закупаем генераторы и источники бесперебойного питания. В зависимости от мощности они позволяют работать сотрудникам кассы и обслуживать клиентов по другим направлениям банковских услуг. В отделениях, где генераторов еще нет, при отключениях электричества сотрудники предоставляют только консультационные услуги, — подчеркнула Наталья Косенко.

В настоящее время 35 отделений банка оборудованы как дежурные. Посмотреть их перечень можно по ссылке – однако информация постоянно обновляется.

Приват, Ощад, Укргаз, ПУМБ и другие: списки отделений банков, работающих при отключении света / 2 фотографии

Все карты банка (дебетовые и кредитные), срок действия которых истекает или истек, автоматически продлили до конца 2022 года.

В банке ПУМБ призывают по возможности большинство финансовых вопросов решать в ПУМБ Online и ПУМБ Digital Business.

Ощадбанк

Ощадбанк как системно важный банк готов к возможному функционированию в условиях кризисных ситуаций и заранее позаботился об обеспечении непрерывности своей работы, подчеркнули Фактам ICTV в пресс-службе.

В центрах обработки данных используются источники бесперебойного питания, а также дизельные электростанции. Банк обеспечивает постоянное резервирование данных в облачные хранилища.

– Инфраструктуру контакт-центра Ощадбанка формируют шесть площадок в разных регионах Украины, что нивелирует риск полного отключения его от питания. Все площадки контакт-центра обеспечены резервным бесперебойным питанием от аккумуляторов и дизель-генераторов, – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, у Ощадбанка уже есть план мероприятий по проведению безналичных расчетов и наличного обращения в случае отключения от электричества в течение трех суток и более.

Ощадбанк определил по меньшей мере 350 дежурных отделений, где клиенты могут получить услуги. Такие отделения снабжаются дизель-генераторами, топливом, а интернет получают через Starlink.

Кроме того, Ощадбанк отменил лимиты на снятие наличных с карт других банков — до 50 тыс. грн с одной карты в сутки. В касах за день клиент может получить 100 тыс. грн со своего счета в Ощадбанке.

Также Ощадбанк продлил действие платежных карт, срок которых истек или истекает, до 31 марта 2023 года.

УкрСиббанк

УкрСиббанк использует резервные каналы питания – генераторами оснащены более 50% отделений.

Банк определил 40 дежурных отделений, снабженных необходимым оборудованием и несколькими каналами связи. В настоящее время руководство финучреждения продолжает закупку более мощных генераторов и независимых от локальных провайдеров средств связи.

— В то же время рекомендуем проводить финансовые операции в безопасном интернет-банкинге UKRSIB online и UKRSIB business. UKRSIBBANK активно развивает дистанционные каналы предоставления услуг, эти системы автономны и доступны круглосуточно, — отметили в пресс-службе УкрСиббанка.

Информация об дежурных отделениях размещена на сайте банка.

Банк Пивденный

В комментарии Фактам ICTV директор по рискам — главный риск-менеджер банка Пивденный Виктория Скоч рассказала, что в 17 областях определили 24 дежурных отделения, которые могут работать автономно.

Региональная сеть банка Пивденный насчитывает 52 отделения – работают 49. Из них 47 снабжены генераторами и могут работать в случае блекаута.

Актуальный график работы отделений и банкоматов сети.

Приват, Ощад, Укргаз, ПУМБ и другие: списки отделений банков, работающих при отключении света / 2 фотографии

Виктория Скоч отмечает, что банкоматы обеспечены наличными, служба поддержки работает 24/7. В настоящее время работа банка стабильна и поэтому клиенты могут получать все необходимые услуги в обычном режиме.

Очередные отделения банка Пивденный будут работать даже во время кризисных отключений света, заверила главный риск-менеджер банка.

Райффайзен банк

Сегодня работает около 35 дежурных отделений Райффайзен банка по всей Украине. Другие отделения в отсутствие электроэнергии продолжают работать в режиме консультаций. Во время воздушной тревоги банк не работает.

Диджитал каналы банка работают стабильно, клиенты без сбоя могут пользоваться интернет-банкингом – Raiffeisen Online и Raiffeisen Business Online.

— Еще в первые дни войны мы решили ускорить перевод основных продуктов банка в “облако” и сделали это в рекордные три месяца, до войны планировали справиться за год. Теперь все операции клиентов происходят в облаке, без влияния на них блекаутов. Это гарантирует нашим клиентам защиту их финансов и данных, а также непрерывность обслуживания, – отметила Виктория Скоч.

Также клиентам продлили возможность пользоваться платежными картами, срок действия которых истекает.

Sense bank

Банк определил 51 опорное отделение, которое может работать в условиях полного блекаута. Эти отделения снабжены автономными источниками энергии, резервными каналами связи, бесплатным Wi-Fi. Наличных денег в кассах достаточно, работают банкоматы.

Снять наличные клиенты банка могут: в кассе банка; в сети банкоматов; на кассах торговых сетей-партнеров банка.

Большинство необходимых сделок для удобства перевели в онлайн. Call-центр и чат банка работают круглосуточно.

С перечнем отделений банка можно ознакомиться по ссылке.