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Факти / Україна / Економіка

Євро продовжує дешевшати: курс валют в Україні на 26 грудня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
євро
Фото: Pixabay

У понеділок, 26 грудня, Нацбанк України знизив офіційний курс євро до рівня 38,83 грн/€1.

Тобто з п’ятниці євровалюта здешевшала щодо гривні на 6 копійок.

Офіційний курс американського долара незмінний з липня і залишається на рівні 36,56 грн/$1.

Зараз дивляться

Кур валют від НБУ на 26 грудня

В обмінниках українських банків курси валют відрізняються від офіційного.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,2 грн 42,2 грн
Долар 39,7 грн 40,2 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,4 грн 42,4 грн
Долар 40 грн 40,55 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,9 грн 40 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 42 грн 42,6 грн
Долар 40,2 грн 40,9 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,2 грн 42,4 грн
Долар 39,8 грн 40,4 грн
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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