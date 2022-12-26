Євро продовжує дешевшати: курс валют в Україні на 26 грудня
Фото: Pixabay
У понеділок, 26 грудня, Нацбанк України знизив офіційний курс євро до рівня 38,83 грн/€1.
Тобто з п’ятниці євровалюта здешевшала щодо гривні на 6 копійок.
Офіційний курс американського долара незмінний з липня і залишається на рівні 36,56 грн/$1.
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В обмінниках українських банків курси валют відрізняються від офіційного.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,2 грн
|42,2 грн
|Долар
|39,7 грн
|40,2 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,4 грн
|42,4 грн
|Долар
|40 грн
|40,55 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,9 грн
|40 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42 грн
|42,6 грн
|Долар
|40,2 грн
|40,9 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,2 грн
|42,4 грн
|Долар
|39,8 грн
|40,4 грн
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк