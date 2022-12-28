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Факты / Україна / Экономика

Что ждет ипотечный рынок в Украине: прогноз НБУ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Іпотека

Нацбанк прогнозирует, что ипотечный рынок будет оставаться малоактивным вплоть до завершения войны. Там связывают это с высокими рисками, которые влияют на рынок. 

Об этом сообщается в отчете НБУ о финансовой стабильности за декабрь 2022 года.

Так, новое ипотечное кредитование почти не осуществлялось начиная с марта и заканчивая сентябрем 2022 года, ссуды – были единичными.

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На сентябрь-октябрь было выдано немногим более 100 ипотечных кредитов. Их средний объем – 1 млн грн, почти все – на вторичном рынке.

Отмечается, что несколько повысить спрос на ипотеку смогут госпрограммы поддержки кредитования – Доступная ипотека и єОселя, предлагающие сниженные процентные ставки – 7% и 3% годовых соответственно.

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