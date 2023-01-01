Экономика Украины адаптировалась к условиям военного времени – Шмыгаль

Январь, 01 в 21:27

Подводя итоги года, премьер-министр Денис Шмыгаль пришел к выводу, что украинская экономика сумела адаптироваться к условиям военного времени и готова к новым вызовам в 2023 году.

Об этом Шмыгаль написал у себя в Facebook.

В целом он отметил, что в 2022 году правительство смогло сохранить управляемость экономическими и финансовыми процессами. По его словам, две трети всех бюджетных средств – это внутренний ресурс государства.

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Глава правительства подчеркнул, что помощь партнеров обеспечила финансовую поддержку Украины на 31,2 млрд долларов, 45% из которых – это гранты.

Также Великобритания, ЕС, Канада и Австралия упразднили ввозные пошлины для украинских экспортеров.

Премьер рассказал, что отменили фактически все проверки бизнеса, большинство разрешений и лицензий – переведены на декларативный принцип, установлена ставка единого налога на уровне 2%.

Более 700 предприятий смогли осуществить релокацию на безопасных территориях. Также в рамках зерновой инициативы Украина смогла экспортировать 15 млн тонн агропродукции и еще 10 млн тонн – через дунайские порты.

– Усовершенствовали действующие и запустили новые программы поддержки бизнеса: льготные кредиты 5-7-9% (72 млрд грн), гранты єРобота (2,2 млрд грн), портфельные гарантии (47 млрд грн), – рассказал Шмигаль.

Чтобы преодолеть кризис, Украина за 2022 год в 10 раз нарастила импорт топлива. Кроме того, мы досрочно присоединились к европейскому энергообъединению ENTSO-E и привлекли 1,5 млрд долларов для восстановления энергетических объектов, пострадавших после массированных ракетных атак России.

Источник: Денис Шмыгаль