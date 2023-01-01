Економіка України адаптувалась до умов воєнного часу – Шмигаль

Січень, 01 в 21:27

Підбиваючи підсумки року, прем’єр-міністр Денис Шмигаль досяг висновку, що українська економіка зуміла адаптуватись до умов воєнного часу і готова до нових викликів у 2023 році.

Про це Шмигаль написав у себе в Facebook.

В цілому він відзначив, що в 2022 році уряд зміг зберегти керованість економічними та фінансовими процесами. За його словами, дві третини усіх бюджетних коштів – це внутрішній ресурс держави.

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Глава уряду підкреслив, що допомога партнерів забезпечила фінансову підтримку України на 31,2 млрд доларів, 45% з яких – це гранти.

Також Велика Британія, ЄС, Канада та Австралія скасували ввізні мита для українських експортерів.

Прем’єр розповів, що скасували фактично усі перевірки бізнесу, більшість дозволів та ліцензій – переведено на декларативний принцип, встановлено ставку єдиного податку на рівні 2%.

Понад 700 підприємств змогли здійснити релокацію на безпечні території. Також у рамках зернової ініціативи Україна змогла експортувати 15 млн тонн агропродукції і ще 10 млн тонн – через дунайські порти.

– Вдосконалили діючі та запустили нові програми підтримки бізнесу: пільгові кредити 5-7-9% (72 млрд грн), гранти єРобота (2,2 млрд грн), портфельні гарантії (47 млрд грн), – розповів Шмигаль.

Щоб подолати паливну кризу, Україна за 2022 рік у 10 разів наростила імпорт палива. Крім того, ми достроково приєднались до європейського енергооб’єднання ENTSO-E та залучили 1,5 млрд доларів для відновлення енергетичних об’єктів, які постраждали після масованих ракетних атак Росії.

Джерело: Денис Шмигаль