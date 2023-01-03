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Факти / Україна / Економіка

Війна завдала економіці України збитків на понад $700 млрд – Шмигаль

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Економіці України завдано збитків більш ніж на $700 млрд внаслідок війни, розв’язаної Російською Федерацією. Про це на засіданні уряду 3 січня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Спільно зі Світовим банком плануємо провести чергову верифікацію потреб України на якнайшвидше відновлення. Нагадаю, що маємо таку фіксацію на початок червня. Тоді цифра становила $350 млрд завданих збитків. З огляду на останні атаки на нашу інфраструктуру, сьогодні ця сума становить понад $700 млрд, – заявив Шмигаль.

Він додав, що до держбюджету на поточний рік заклали 35,5 млрд грн для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

– Це будівництво та ремонт громадських будівель, об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом ВПО. Також вже найближчим часом розраховуємо розпочати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків – на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн. Перший пріоритет – зруйноване житло людей, – наголосив Денис Шмигаль.

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