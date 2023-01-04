Фонд гарантирования вкладов требует у Жеваго через суд 46 млрд грн

Январь, 04 в 16:57

У бывшего нардепа и владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго, которого в конце 2022 года задержали на французском курорте Куршевель, Фонд гарантирования вкладов физических лиц требует через суд почти 46 млрд грн.

В среду, 4 января, Фонд обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о возмещении убытков банка и его кредиторов на соответствующую сумму.

Это стало возможным благодаря доказательствам, собранным во время подготовки и рассмотрения Высоким судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.

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Британский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства, в то же время признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.

— Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу. У нас прочная доказательная база — более 7 тыс. оригиналов и копий документов общим объемом около 300 тыс. страниц, — рассказал заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков.

Главная причина неплатежеспособности банка — значительные убытки, нанесенные вследствие вывода средств путем кредитования связанных с Жеваго компаний. Они не вернули полученные кредиты, большинство вообще были неплатежеспособны.

Через преступную схему, которая работала до августа 2014 года, из банка вывели более $223,1 млн и €18,4 млн. Выгодоприобретатель в этой схеме — непосредственно Жеваго. Общий размер причиненных банку убытков от кредитования достигает почти 46 млрд грн.

28 декабря 2022 года на элитном курорте Куршевель правоохранительные органы Франции задержали Константина Жеваго, подозреваемого в причастности к завладению 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит. Готовятся документы для его экстрадиции в Украину.

Еще в декабре 2019 года суд разрешил арестовать Жеваго. Также наложен арест на имущество олигарха и связанных с ним юридических лиц.

Источник: ФГВФО