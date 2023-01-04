Фонд гарантування вкладів вимагає у Жеваго через суд 46 млрд грн

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У колишнього нардепа та власника банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго, якого наприкінці 2022 року затримали на французькому курорті Куршевель, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вимагає через суд майже 46 млрд грн.

У середу, 4 січня, Фонд звернувся до Господарського суду Києва з позовом щодо відшкодування збитків банку та його кредиторів на відповідну суму.

Це стало можливим заявдяки доказам, зібраним під час підготовки й розгляду Високим судом Англії та Уельсу справи за позовом Фонду проти власника банку.

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Британський суд не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства, водночас визнав наявність достатніх підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго і отримав його письмове зобов’язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.

– Ми отримали фінальні висновки від лондонських юристів влітку цього року і почали готуватись до процесу. У нас міцна доказова база – понад 7 тис. оригіналів і копій документів загальним обсягом близько 300 тис. сторінок, – розповів заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков.

Головна причина неплатоспроможності банку – значні збитки, завдані внаслідок виведення коштів шляхом кредитування пов’язаних з Жеваго компаній. Вони не повернули отримані кредити, більшість взагалі були неплатоспроможні.

Через злочинну схему, яка працювала до серпня 2014 року, із банку вивели понад $223,1 млн та €18,4 млн. Вигодонабувач у цій схемі – безпосередньо Жеваго. Загальний розмір заподіяних банку збитків від кредитування сягає майже 46 млрд грн.

28 грудня 2022 року на елітному курорті Куршевель правоохоронні органи Франції затримали Костянтина Жеваго, якого підозрюють в причетності до заволодіння 2,5 млрд грн банку Фінанси та Кредит. Готуються документи для його екстрадиції в Україну.

Ще у грудні 2019 року суд дозволив арештувати Жеваго. Також накладено арешт на майно олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб.

Джерело: ФГВФО