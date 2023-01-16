Січень, 16 в 8:00

В понеділок, 16 січня, в Давосі (Швейцарія) стартує перший “справжній” Всесвітній економічний форум (ВЕФ) за останні три року. Він триватиме до 20 січня.

53-й ВЕФ проходитиме на тлі жорсткої економічної кризи, а також – неспровокованої війни Росії проти України, яка серйозно вплинула, зокрема, на світову економіку.

Іноземні ЗМІ та експерти підкреслюють, що цей форум можна назвати першим “справжнім” за три роки. Адже минулорічний захід не був настільки відвідуваним, як зазвичай, а до того проведенню традиційного зимового Давосу завадила пандемія коронавірусу – у 2021 році він відбувався онлайн.

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Хто братиме участь у ВЕФ-2023 у Давосі

Участь у цьогорічному форумі під лозунгом Співпраця у роздробленому світі братиме рекордна кількість глав держав та урядів – 52 людини. Усього ж буде понад 2 700 представників зі 130 країн.

Як підкреслюється в анонсі заходу, війна РФ проти України викликала великі зміни, тож наступні 10 років ризикують стати “десятиліттям невизначеності та крихкості”.

Серед найбільш очікуваних гостей – канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та багато інших.

Прибудуть і деякі нещодавно обрані лідери, як-от президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, президент Колумбії Густаво Петро та президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший.

Від африканського контингенту очікуються президент ПАР Сиріл Рамафоса та президент Танзанії Самія Сулуху Хасан.

Тим часом США і Китай, які планують продовжити намагання налагодити співпрацю країн під час ВЕФ, хоч і не будуть представлені на рівні президентів, направляють на форум делегації високого рівня.

До прикладу, від американців заявлена директорка Національної розвідки Авріл Гейнс, директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей, а також спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі та головний торговий радник комітету Палати представників США Кетрін Тай.

Китай, що бореться проти чергового смертельного сплеску коронавірусної інфекції, направив у Давос віцепрем’єра Державної ради КНР Лю Хе.

Україну також представить делегація високого рівня, подробиці про яку поки не розкриваються з міркувань безпеки.

Тим часом прессекретар президента Сергій Нікіфоров зазначив у коментарі Укрінформу, що Україну представлятиме потужна делегація на чолі з Володимиром Зеленським, який братиме участь у заході дистанційно.

Сам президент Зеленський додав у відеозверненні до українського народу від 15 січня, що Україна готується до участі в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

– Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму, очевидно, буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна й чітка українська відповідь. Так і буде, – пообіцяв він.

Очікується, що в центрі загальної увагу знов опиниться Український дім у Давосі, де минулого разу робили експозицію з ілюстраціями військових злочинів Росії проти України.

Росія цього року не братиме участь у Всесвітньому економічному форумі – її не запросили. ВЕФ заморозив свої зв’язки з російськими структурами ще у 2022 році, після того як Москва вторглася в Україну наприкінці лютого.

Тож жодних представників РФ та російських олігархів, які раніше допомагали фінансувати вечірки та зовнішню рекламу в Давосі, не буде.

Які головні теми форуму в Давосі 2023

Переважну частину сесій до 2022 року в Давосі присвячували обговоренню боротьби зі змінами клімату, а також расової, соціальної та гендерної рівності, безробіття та нових технологій.

Однак тепер в серці Європи вирує війна, яка стала викликом у багатьох площинах, зокрема в економічній, як для світових лідерів, так і для представників великого бізнесу.

Згідно з порядком денним, опублікованим на офіційному сайті Всесвітнього економічного форуму, серед головних тем 2023 року – кліматична криза, війна в Україні та її масштабні економічні наслідки, криза вартості життя, інфляція, а також наслідки пандемії коронавірусу.

Так, днями ВЕФ опублікував щорічний огляд ризиків, в якому назвав глобальну кризу вартості життя, спричинену пандемією коронавірусу та вторгненням Росії в Україну, головним безпосереднім ризиком для світової економіки.

Там зазначили, що через це криза постачання енергоносіїв та продовольства, ймовірно, триватиме в наступні два роки.

– Економічна, екологічна, соціальна та геополітична кризи сходяться та поєднуються, створюючи надзвичайно різноманітне та невизначене майбутнє. Щорічна зустріч у Давосі має допомогти переконатися, що лідери не залишаються в пастці цього кризового мислення, – розповів журналістам засновник WEF Клаус Шваб.

Коментуючи ситуацію, очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила, що цього року третина світової економіки може постраждати від рецесії.

Незважаючи на те, що інфляція в країнах з розвиненою економікою, таких як США та Єврозона, здається, досягла свого піку, вона залишається незручно високою, що змушує центральні банки агресивно підвищувати ставки.

Це означатиме підвищення вартості запозичень в умовах уповільнення економіки, а також ризик погіршення глобальної боргової кризи в країнах, що розвиваються, зокрема в країнах Африки на південь від Сахари, де вже проживає близько 60% населення крайньої бідності світу.

Що ж до наслідків пандемії коронавірусу, то на форумі в Давосі виступлять генеральні директори компаній – виробників вакцин Moderna і Pfizer, а одна панель буде присвячена тому, як швидко можуть бути створені вакцини наступного разу, якщо вибухне пандемія.

Окремо обговорять майбутнє ринку праці – чи варто повертати людей до офісів, чому зростає популярність “тихого звільнення”, як впливає на ринок чотириденний робочий тиждень.

Що може змінити цьогорічний ВЕФ

Неформальні зустрічі лідерів світової економіки, до яких приєднуються прем’єр-міністри, президенти, керівники центральних банків та топменеджери, покликані знайти спосіб вирішити глобальні проблеми.

Давос готує сцену для майбутніх самітів, на яких будуть ухвалюватись реальні рішення. Тож Україна навряд чи отримає конкретну фінансову допомогу чи гарантії за підсумками Давосу-2023. Однак лідери можуть домовитись щодо того, які нові кроки робитимуть у майбутньому.