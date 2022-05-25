Война в Украине, санкции против РФ и угроза голода: что обсуждают на форуме в Давосе

Украина – в эпицентре дискуссий и обсуждений Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Сегодня там состоялся традиционный украинский ланч, организованный Фондом Виктора Пинчука. Открыл его эмоциональной речью президент Владимир Зеленский, а глава Еврокомиссии дала понять, что Украина заслужила стать членом ЕС.

Среди главных тем форума – война, санкции против РФ и последствия для международной торговли.

– Все панели в этом году так или иначе касаются войны. Это фокус не только Украинского дома в Давосе, но и всего, что происходит в Давосе. Если посмотреть на официальную программу Всемирного экономического форума, мы видим, что в этом году гораздо больше панелей, где присутствуют украинцы, – объяснила Светлана Гриценко, член организационного комитета Украинского дома в Давосе.

Прибыла на форум и поклонница Украины, президент Эстонии (2016 – 2021) Керсти Каллюлайд. Она убеждена, что на таких мероприятиях нужно максимально говорить о возобновлении украинских городов и противостоянии России.

– Если мы совместно со странами Запада сможем разоружить Россию, будем тратить на защиту своих территорий 2-3% от годового ВВП. И очень плохо, что определенные политики не обращают внимания на военные преступления россиян в Украине, а думают только о своей экономике, – подчеркнула Каллюлайд.

В Украинском доме в Давосе также звучали призывы к усилению гуманитарной помощи украинцам – поставками продуктов, одежды и лекарств.

– Глобальное количество гуманитарных грузов в Украине уменьшилось. Большое количество компаний внесло вклад в начале войны. И многие из них считают, что они вроде бы уже все сделали. Нам нужно постоянно напоминать, что в Украине война и гуманитарный кризис, и мы нуждаемся в поддержке, – говорит Ольга Руднева, исполнительный директор Фонда Елены Пинчук.

А уже на улицах Давоса – протест из-за энергетического сотрудничества мира с Россией, поскольку деньги за газ и нефть спонсируют войну в нашей стране.

– Мы пытаемся призвать страны и компании прекратить сотрудничать с Россией не только на энергетическом фронте, но в любом месте и в любое время. Мы призываем крупные компании не входить в коллаборацию и не платить РФ никаким образом, – объяснила Антонина Антоша, представитель инициативы Stop Bloody Energy.

Война РФ против Украины и риск голода на планете вытеснили другие темы на форуме в Давосе. Чтобы мир сделал свой выбор здесь и сейчас, чтобы не оставалось сомнения, что хоть какое-то сотрудничество со страной-агрессором вообще приемлемо, украинцы стараются максимально передать картину происходящего.

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