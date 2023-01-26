Січень, 26 в 15:57

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25%. Вона тримається на цьому рівні з червня.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

– Правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів. Це сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтримці курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що інфляція протягом останніх місяців стабілізувалася, хоча і залишається на високому рівні. Споживчі ціни за підсумками 2022 року зросли на 26,6%.

Зараз дивляться Водночас упродовж останніх трьох місяців показник інфляції в річному вимірі майже не змінювався. – Стабілізації інфляційного тиску сприяли деокупація територій, розширення пропозиції продуктів харчування і слабший споживчий попит в умовах енергетичного терору Росії. Стримували інфляцію і незмінні тарифи на житлово-комунальні послуги, фіксований курс гривні та налагодження логістики, – додають в інституції. Ціновий тиск залишається значним через наслідки війни, в тому числі руйнування підприємств та інфраструктури, порушення ланцюгів виробництва і постачання. Крім того, витрати бізнесу і надалі росли внаслідок енергетичного терору Росії. Інфляційні очікування, попри стабілізацію, залишалися підвищеними. Окрім того, Нацбанк прогнозує зростання валового внутрішнього продукту у 2023 році на 0,3%. Ще у жовтні минулого року передбачалось зростання на 4,0%. Читайте Економіка України через війну впала на понад 35% – ООН Джерело: Нацбанк

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