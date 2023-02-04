Февраль, 04 в 14:05

Украинские электросети на сегодня из-за нехватки экспорта способны пропустить из Европы 2 гигаватта электроэнергии, которую нам пообещала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал Андрей Герус, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Он подчеркнул, что такой объем импортной электроэнергии нужен Украине, ведь на этой неделе дефицит генерации в час пик составлял более 4 тыс. мегаватт (или 4 гигаватта).

Сейчас смотрят — У нас такая потребность есть (в импорте 2 гигаватт — Ред.), даже большая потребность в часы пиковой нагрузки. Ранее со стороны европейских институций было ограничение импорта – до 700 мегаватт. Они опасались, что увеличение лимитов может привести к дестабилизации, а нужно иметь резервы на европейской стороне, — подчеркнул Андрей Герус. Он убежден, что Украина получит те 2 гигаватта европейского электричества уже в ближайшие дни или недели. Напомним, на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует поставлять нашему государству 2 гигаватта электричества.

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