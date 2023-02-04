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Факти / Україна / Економіка

У Раді розповіли, коли Україна може отримати з Європи 2 гігавати електроенергії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Енергетика-світло-електрика
Фото: Pixabay

Українські електромережі на сьогодні здатні пропустити з Європи 2 гігавати електроенергії, яку нам пообіцяла президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів Андрій Герус, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Він наголосив, що такий об’єм імпортної електроенергії дуже потрібен Україні, адже цього тижня дефіцит генерації у години пік складав понад 4 тис. мегаватів (або 4 гігавати).

Зараз дивляться

– У нас така потреба є (в імпорті 2 гігаватів – Ред.), навіть більшу потребу маємо в години пікового навантаження. Раніше зі сторони європейських інституцій було обмеження імпорту – до 700 мегаватів. Вони боялися, що збільшення лімітів може призвести до дестабілізації, а потрібно мати резерви на європейській стороні, – наголосив Андрій Герус.

Він подівається, що Україна отримає ті 2 гігавати європейської електрики вже найближчі дні чи тижні.

Нагадаємо, на брифінгу за підсумками саміту Україна-ЄС голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз планує постачати нашій державі 2 гігавати електрики.

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