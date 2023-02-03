Февраль, 03 в 19:05

Евросоюз планирует поставлять в украинские электросети два гигаватта электрической энергии, чтобы обеспечить государство.

Об этом на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— В начале войны, когда мы быстро объединили свои электросети, в рекордные сроки, именно Украина экспортировала электроэнергию Европейскому Союзу. Сейчас ситуация обернулась другим образом, и Украине нужна электроэнергия. Поэтому мы будем поставлять два ГВт электроэнергии, которые вам необходимы. Мы выступаем единым энергетическим сообществом и именно в этом проявляется и солидарность, которую мы хотим продемонстрировать, — сказала она.

Напомним, президент Еврокомиссии по итогам саммита также сообщила, что по плану Быстрого восстановления, Украина получит первый миллиард евро на восстановление разрушений из-за российско-украинской войны.

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Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций Евросоюза против России, объем которых составит €10 млрд.

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что вступление Украины в Европейский Союз в течение двух лет является реальным, если украинская власть и общество сохранят те намерения, которые есть сегодня.

Источник: Ursula von der Leyen