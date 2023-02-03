ЕС будет поставлять Украине 2 ГВт электроэнергии — фон дер Ляйен
Евросоюз планирует поставлять в украинские электросети два гигаватта электрической энергии, чтобы обеспечить государство.
Об этом на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
— В начале войны, когда мы быстро объединили свои электросети, в рекордные сроки, именно Украина экспортировала электроэнергию Европейскому Союзу. Сейчас ситуация обернулась другим образом, и Украине нужна электроэнергия. Поэтому мы будем поставлять два ГВт электроэнергии, которые вам необходимы. Мы выступаем единым энергетическим сообществом и именно в этом проявляется и солидарность, которую мы хотим продемонстрировать, — сказала она.
Напомним, президент Еврокомиссии по итогам саммита также сообщила, что по плану Быстрого восстановления, Украина получит первый миллиард евро на восстановление разрушений из-за российско-украинской войны.
Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций Евросоюза против России, объем которых составит €10 млрд.
В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что вступление Украины в Европейский Союз в течение двух лет является реальным, если украинская власть и общество сохранят те намерения, которые есть сегодня.
Источник: Ursula von der Leyen