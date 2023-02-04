Февраль, 04 в 13:24

Российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры будут негативно влиять на украинскую экономику как в этом, так и в следующем году.

Об этом свидетельствуют исследования НБУ, опубликованные в Инфляционном отчете за январь.

Базовый сценарий показывает, что недостаток останется максимальным в первом квартале 2023 года – 27%. В то же время в апреле-сентябре дефицит станет значительно меньше – 7-11%, а с началом отопительного сезона он снова увеличится – до 18%.

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Украинская экономика из-за этого потеряет 1,9 п. п. экономического роста или около $2 млрд дополнительного дефицита внешней торговли и несколько дополнительных процентных пунктов к инфляции.

Потери были бы значительно больше, если бы не адаптивность бизнеса и скорость, с которой украинские энергетики чинят поврежденную инфраструктуру.

В 2024 году Украина продолжит ощущать последствия российских обстрелов.

Также российские обстрелы повлияли на работу большинства предприятий – они снизили производство в среднем на 18,6%.

Самыми большими оказались потери в строительстве, промышленности и транспорте.

Оценки НБУ показывают, что из-за обстрелов и блэкаутов экономика Украины потеряла 4 п. п. ВВП в IV квартале и 1,3 п. п. в 2022 году.

В этом году рост экономики будет почти на 2% меньше, чем мог бы быть без обстрелов РФ.

В 2024 году по этой же причине экономика потеряет 0,6 п. п.

Пессимистический сценарий НБУ показывает, что потери ВВП в 2023 году могут составить 3,6 п. п., в 2024 году – 1,5 п. п.

Еще один фактор влияния на цены – это дополнительный высокий спрос на топливо, особенно для генераторов.

Блэкауты, в то же время, не оказали существенного влияния на инфляцию. Структура спроса в это время меняется в пользу товаров длительного хранения, а потребление товаров и услуг не первой необходимости уменьшается.

Финальный показатель индекса потребительских цен на конец 2022 достиг 26,6% благодаря дефициту электроэнергии. И это влияние значительно вырастет в 2023 году – при базовом сценарии он достигнет максимума во ІІ-ІІІ кварталах года и несколько снизится в последние несколько месяцев.

Вклад в инфляцию со стороны проблем с электроэнергией будет сохраняться и в начале 2024, однако будет незначительным.

Отмечается, что из-за дефицита электроэнергии Украина уменьшит экспорт своей продукции и увеличит импорт. Исключение – зерновые культуры, сбор и транспортировка которых почти не зависит от света.

Более всего импорт вырастет по двум группам товаров – нефтепродуктам и продукции машиностроения, в том числе в сфере оборудования для восстановления энергосистем.

Резкий скачок ожидается в I квартале 2023-го – $220 млн в месяц. В середине года импорт снизится, однако снова будет расти с наступлением холодов.

Пессимистический сценарий показывает, что наибольшие потери будут приходиться на I квартал 2023 года, однако их величина возрастет. Среднегодовой экспорт, по прогнозу, снизится на уровень $135 млн в месяц, тогда как рост импорта – $410 млн.

Дефицит внешней торговли, по оценке НБУ, будет на около $2 млрд шире, чем ожидалось без обстрелов, в 2023 году и на $0,5 млрд – в 2024-м.