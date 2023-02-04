Російські обстріли української енергетичної інфраструктури будуть негативно впливати на українську економіку як цього, так і наступного року.

Про це свідчать дослідження НБУ, які опублікували в Інфляційному звіті за січень.

Базовий сценарій показує, що нестача залишиться максимальною в першому кварталі 2023 року – 27%. Водночас у квітні-вересні дефіцит стане значно меншим – 7-11%, а з початком опалювального сезону він знову збільшиться – до 18%.

Зараз дивляться

Українська економіка через це втратить 1,9 в. п. економічного зростання або близько $2 млрд додаткового дефіциту зовнішньої торгівлі та кілька додаткових процентних пунктів до цьогорічної інфляції.

Втрати були б значно більшими, якби не адаптивність бізнесу та швидкість, з якою українські енергетики лагодять пошкоджену інфраструктуру.

У 2024 році Україна продовжить відчувати наслідки російських обстрілів.

Також російські обстріли вплинули на роботу більшості підприємств – вони зменшили виробництво в середньому на 18,6%.

Найбільшими виявились втрати у будівництві, промисловості та транспорті.

Оцінки НБУ показують, що через обстріли та блекаути економіка України втратила чотири в. п. ВВП у IV кварталі та 1,3 в. п. загалом у 2022 році.

Цього року зростання економіки буде майже на 2% меншим, аніж могло б бути без обстрілів РФ.

У 2024 році з цієї ж причини економіка втратить 0,6 в. п.

Песимістичний сценарій НБУ показує, що втрати ВВП у 2023 році можуть становити 3,6 в. п., у 2024 році – 1,5 в. п.

Ще один фактор впливу на ціни – це додатковий високий попит на паливо, особливо – для генераторів.

Блекаути водночас не надто вплинули на інфляцію. Структура попиту тим часом змінюється на користь товарів тривалого зберігання, а споживання товарів та послуг не першої необхідності зменшується.

Фінальний показник індексу споживчих цін на кінець 2022 року сягнув 26,6% завдяки дефіциту електроенергії. І цей вплив значно виросте у 2023 році – за базового сценарію він досягне максимуму у ІІ–ІІІ кварталах року та дещо знизиться в останні кілька місяців.

Внесок в інфляцію з боку проблем з електроенергією зберігатиметься і на початку 2024-го, однак буде незначним.

Зазначається, що через дефіцит електроенергії Україна зменшить експорт своєї продукції і збільшить імпорт. Виняток – зернові культури, збір та транспортування яких майже не залежить від світла.

Найбільше імпорт зросте по двох групах товарів – нафтопродуктах і продукції машинобудування, в тому числі –зокрема в сфері устаткування для відновлення енергосистем.

Різкий стрибок очікується в І кварталі 2023-го — $220 млн на місяць. В середині року імпорт знизиться, однак знову зростатиме з настанням холодів.

Песимістичний сценарій показує, що найбільші втрати припадатимуть на І квартал 2023 року, проте їх величина зросте. Середньорічно експорт, за прогнозом, знизиться на рівень $135 млн на місяць, а зростання імпорту – $410 млн.

Дефіцит зовнішньої торгівлі, за оцінкою НБУ, буде на близько $2 млрд ширшим, ніж очікувалося до обстрілів, у 2023 році та на $0,5 млрд – у 2024-му.