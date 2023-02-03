Дефицит электроэнергии в Украине сохранится до конца 2024 года – прогноз НБУ

Февраль, 03 в 13:40

Нацбанк спрогнозировал, что дефицит электроэнергии в Украине сохранится по меньшей мере до конца 2024 года из-за российских обстрелов.

Об этом сказано в инфляционном отчете, опубликованном на сайте НБУ в ночь на 3 февраля.

– Из-за целенаправленных атак России на энергетическую инфраструктуру в Украине образовался значительный дефицит э/э. В то же время, ввиду масштабов повреждений, энергосистема продемонстрировала высокую гибкость и адаптивность. А благодаря адаптации бизнеса экономика и дальше работает, хотя на меньших уровнях мощностей, – сказано в сообщении.

В Нацбанке рассмотрели сразу два сценария дальнейшего развития событий – базовый и пессимистический.

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В базовом предусмотрено относительно быстрое восстановление энергосистемы с помощью ремонта и оперативных поставок оборудования.

В пессимистическом, в свою очередь, учтены более существенные разрушения электростанций или магистральных сетей. Также там упоминается временная остановка отдельных блоков АЭС из-за снижения маневренности системы, существенные потери в газо- и теплоснабжении, а также временные отключения энергии в дефицитных областях страны.

Несмотря на то, что в прогнозе указан ожидаемый возврат контроля над Запорожской АЭС с уменьшением рисков безопасности, интеграция в энергосистему допускается только во втором полугодии следующего года – из-за минирования территории и повреждения оборудования.

Дефицит энергии будет сохраняться в обоих сценариях, по меньшей мере – до конца следующего года.

В базовом сценарии, помимо прочего, указан отрицательный вклад в ВВП в 2023 году на уровне 1,9 п.п., а в 2024 году туда входит еще 0,6 п.п.

В пессимистическом – 3,6 п.п. в 2023 году и еще плюс 1,5 п.п. в 2024 году.

Базовый сценарий предполагает потери во внешней торговле на уровне $2 млрд в 2023 году и $0,5 млрд в 2024-м.

Пессимистический – $4 млрд и $1,2 млрд соответственно.