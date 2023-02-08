Курс гривны к доллару будет оставаться фиксированным до стабилизации на рынке – глава НБУ

Февраль, 08 в 13:28

Официальный курс гривны по отношению к доллару будет оставаться фиксированным до тех пор, когда ситуация на валютном рынке улучшится, а инфляционные ожидания стабилизируются.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

— Режим фиксированного курса остается устойчивым, и отказ от него возможен только при условии уменьшения роли Нацбанка в балансировании рынка и возвращении способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий, — написал он.

Он подчеркнул, что процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий, “до их появления официальный курс будет оставаться фиксированным”.

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Отказ от политики плавающего курсообразования и введение строгих ограничений на валютном рынке были среди первых решений, принятых НБУ в первые часы войны для защиты финансовой системы.

— По нашим оценкам, без фиксации курса прошлогодняя инфляция была бы выше по меньшей мере на 8 процентных пунктов (то есть составляла бы около 34% вместо 26,6%), — отметил глава НБУ.

По словам Пышного, сейчас ситуация устойчивая и контролируемая.

— В условиях потери 30% ВВП и львиной части экспортного потенциала Национальный банк балансирует спрос на валюту за счет своих интервенций. Благодаря взвешенной политике и помощи внешних партнеров НБУ удалось сохранить приемлемый уровень международных резервов, которые по итогам прошлого года достигли $28,5 млрд., превысив довоенные показатели, — написал он.

Напомним, с 24 февраля 2022 года НБУ зафиксировал курс на уровне 29,25 грн за доллар. В июле НБУ повысил курс на 25% до 36,57 грн. за доллар.

Фото: Андрей Пышный