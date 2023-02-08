Курс гривні до долара залишатиметься фіксованим до стабілізації на ринку – голова НБУ

Офіційний курс гривні до долара залишатиметься фіксованим до того часу, коли ситуація на валютному ринку покращиться, а інфляційні очікування стабілізуються.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

– Режим фіксованого курсу наразі залишається стійким, і відмова від нього можлива лише за умови зменшення ролі Нацбанку в балансуванні ринку та повернення здатності інфляції бути номінальним якорем для очікувань, – написав він

Він наголосив, що процес визначатиметься не часовими межами, а наявністю необхідних макроекономічних умов, “до їхньої появи офіційний курс залишатиметься фіксованим”.

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Відмова від політики плаваючого курсоутворення та запровадження суворих обмежень на валютному ринку були серед перших рішень, які НБУ ухвалив у перші години війни для захисту фінансової системи.

– За нашими оцінками, без фіксації курсу минулорічна інфляція була б вищою щонайменше на 8 відсоткових пунктів (тобто становила б близько 34% замість 26,6%), – зазначив голова НБУ.

За словами Пишного, наразі ситуація стійка та контрольована.

– В умовах втрати 30% ВВП і левової частини експортного потенціалу Національний банк балансує попит на валюту за рахунок своїх інтервенцій. Завдяки виваженій політиці та допомозі зовнішніх партнерів НБУ вдалося зберегти прийнятний рівень міжнародних резервів, які за підсумками минулого року сягнули $28,5 млрд, перевищивши довоєнні показники, – написав він.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року НБУ зафіксував курс на рівні 29,25 грн за долар. У липні НБУ підвищив курс на 25% до 36,57 грн за долар.

Фото: Андрій Пишний