Март, 10 в 12:07

Финляндия предоставит Украине 29 млн евро в качестве гуманитарной помощи и поддержки для удовлетворения неотложных потребностей, связанных с образованием, окружающей средой и радиационной безопасностью.

Об этом сообщает МИД Финляндии.

По оценкам ООН, за более год войны 17,5 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Финляндия выделит 15 млн евро на гуманитарную помощь и 14 млн евро на сотрудничество в области развития.

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Продовольственная и гуманитарная помощь

5 млн евро из гуманитарной помощи пойдут на продовольственную безопасность, медицинские услуги, жилищные вопросы и тому подобное.

5,4 млн евро будут выделены через Всемирную продовольственную программу и Международный комитет Красного Креста. Эти средства пойдут на обеспечение продовольствием жителей вблизи линии фронта, на материальную помощь внутренне перемещенным лицам, на восстановление разрушенной инфраструктуры, поддержание электро- и водоснабжения и медицинского обслуживания.

В МИД Финляндии отмечают, что часть гуманитарной помощи страна передает в Молдову, где проживает много украинских беженцев.

Приоритетное внимание Финляндия уделяет продовольственной безопасности, психосоциальной поддержке, образованию, а помощи наиболее уязвимым слоям населения, особенно людям с ограниченными возможностями.

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Помощь сфере образования

Отмечается, что Финляндия оказывает помощь Украине и секторе образования, например, предоставляя средства для выплаты заработной платы учителям.

Национальное агентство Финляндии по образованию, Министерство образования и культуры и Министерство иностранных дел в настоящее время планируют оказание дополнительной помощи сектору образования Украины на период 2024-2027 годов.

Экологический сектор

Министерство окружающей среды Финляндии планирует в долгосрочной перспективе поддерживать украинский экологический сектор, так как война повышает риск ядерной аварии.

Стоит отметить, что на 2023 год зарезервировано еще 37 млн евро для поддержки Украины через сотрудничество в области развития. Таким образом, Украина станет крупнейшим государством-партнером Финляндии в области сотрудничества в целях развития.