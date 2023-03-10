Березень, 10 в 12:07

Фінляндія надасть Україні 29 млн євро як гуманітарну допомогу та підтримку для задоволення нагальних потреб, пов’язаних з освітою, навколишнім середовищем і радіаційною безпекою.

Про це повідомляє МЗС Фінляндії.

За оцінками ООН, за понад рік війни 17,5 млн осіб потребують гуманітарної допомоги. Фінляндія виділить 15 млн євро на гуманітарну допомогу і 14 млн євро на співпрацю в галузі розвитку.

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Продовольча та гуманітарна допомога

5 млн євро з гуманітарної допомоги підуть на продовольчу безпеку, медичні послуги, житлові питання тощо.

5,4 млн євро будуть виділені через Всесвітню продовольчу програму та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ці кошти підуть на забезпечення продовольством мешканців поблизу лінії фронту, на матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам, на відновлення зруйнованої інфраструктури, підтримання електро- і водопостачання та медичного обслуговування.

У МЗС Фінляндії зазначають, що частину гуманітарної допомоги країна передає в Молдову, де проживає багато українських біженців.

Пріоритетну увагу Фінляндія приділяє продовольчій безпеці, психосоціальній підтримці, освіті, а також допомозі найбільш вразливим верствам населення, особливо людям з обмеженими можливостями.

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Допомога сфері освіти

Зазначається, що Фінляндія надає допомогу Україні та секторі освіти, наприклад, надаючи кошти для виплати заробітної плати вчителям.

Національне агентство Фінляндії з освіти, Міністерство освіти і культури та Міністерство закордонних справ наразі планують надання додаткової допомоги сектору освіти України на період 2024-2027 років.

Екологічний сектор

Міністерство навколишнього середовища Фінляндії планує в довгостроковій перспективі підтримувати український екологічний сектор, оскільки війна підвищує ризик ядерної аварії.

Варто зазначити, що на 2023 рік зарезервовано ще 37 млн євро для підтримки України через співпрацю у сфері розвитку. Таким чином, Україна стане найбільшою державою-партнером Фінляндії в галузі співпраці з метою розвитку.