Март, 24 в 8:20

Война истощает. Энергетический террор со стороны России, проблемы с логистикой, отток людей трудоспособного возраста за границу – все это сказалось на экономике. Но, несмотря на все проблемы, гривна укрепилась, а инфляция, как уверяют в Нацбанке, замедлилась.

Каких изменений ждать в реальном секторе экономики в ближайшее время, что будет с ценами и зарплатами и сколько времени понадобится для восстановления – об этом говорим с финансовым аналитиком Эриком Найманом.

– Наша экономика сейчас, по сути, переведена на военные рельсы, большая часть западных денег – грантов и кредитов – идет на нужды армии, часть промышленного производства остановлена, в оккупированных населенных пунктах не начнется посевная. Учитывая все это, как оцениваете состояние нашей экономики, держимся?

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– Всегда может быть лучше и всегда может быть хуже. Я общаюсь с разными бизнесменами, собственниками предприятий и реального сектора, и аграрной отрасли. Сложная ситуация в агросфере, потому что там, куда заходили оккупанты, например, Херсонская область, многие поля нельзя засеять, потому что они просто заминированы. Их нужно сначала разминировать. И это практически вся прифронтовая зона. Плюс – проблема с поставками минеральных удобрений. Хотя, там уже немного сдвинулось дело. Ожидается, что сбор урожая в этом году будет не 60 млн тонн, как было в прошлом году, а 40 млн тонн. А на пике было 120 млн тонн. То есть, мы потеряли треть агропродукции.

– И как думаете, сократится экспорт или объемы внутреннего потребления? Возможен ли дефицит зерна, в целом продуктов?

— Дефицита не будет, украинцы возьмут тяпки и посеют небывалый урожай. Это традиционная реакция украинцев на кризис: пойти в поля и посеять. Я не беспокоюсь, что не будет продуктов питания: хлеб, картофель и другие базовые продукты будут. Будет кукуруза, пшеница, будут яйца и курятина, а остальное – купим. Скорее, сократится экспорт.

— Наладилась ли сейчас логистика? До недавнего времени это была одна из ключевых проблем экспортеров: они не могли отправить товар заказчикам, так же и импорт к нам поступал с перебоями, из-за этого выросли цены.

— Автомобильным грузовым транспортом мало вывозят. Речным, через Дунай – небольшие объемы. Давно нужно было поднимать дунайское пароходство, сейчас углубили дно в дельте Дуная, дело пойдет лучше. А вот что касается черноморского коридора, россияне намеренно тормозят украинские судна, которые следуют к украинским портам, вроде бы для проверки. И проходит одно из пяти судов. То есть реально сильно упала проходимость по этому морскому транспортному коридору. Сейчас это не такая проблема, но, если будут большие объемы, Украина не справится. Проблема может возникнуть где-то осенью.

В реальном секторе больше осложнили работу перебои с электроэнергией. Постоянные отключения ограничивали бизнес, сейчас ситуация наладилась. Возможно, худшее в энергетике позади. Если да, экономика начнет оживать. Потому что есть спрос на украинскую продукцию, только производи и доставляй.

– Есть еще одна проблема – дефицит кадров на предприятиях. Многие женщины уехали за границу, мужчины, да и женщины тоже, ушли на фронт. Как это сказывается?

– Две проблемы в Украине: с одной стороны, людей нет, а с другой – работы. Сейчас же и безработица высока. Многие предприятия остановились, люди ищут вакансии. Странная ситуация, такого не должно быть, чтобы одновременно и дефицит рабочей силы, и безработица. Это говорит о перекосах в экономике. Увольняют людей, которые не могут выдержать в текущей ситуации, и наоборот, есть дефицит кадров там, где бизнес работает.

– В той же агросфере не хватает специалистов: комбайнеров, агрономов, они ушли на фронт, а замены нет.

– С этой проблемой мы ничего не можем сделать. Здесь поможет только оптимизация производства, нужно делиться агрономами, комбайнерами, не все же ушли.

– Тема зарплат. В начале войны работодатели сократили их на 20-30%, а иногда даже 50%. И мало где оплата труда вернулась до довоенного уровня, даже если говорить о предприятиях или компаниях, работающих по полной. Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация, будет ли хотя бы постепенный рост?

— Если посмотреть прогноз Нацбанка, то они ожидают, что зарплата начнет расти темпами инфляции, то есть вырастет где-то на 20% в 2023 году. Я менее оптимистичен. Скорее всего, зарплата будет расти, но это будет небольшой рост на 5-10%. Там, где есть дефицит кадров, а это очень небольшое количество компаний там будут держаться даже на довоенном уровне зарплаты. А в остальных отраслях экономики большого роста не будет.

– Понятно, что все эти проблемы, от обстрелов до усложненной логистики и перебоев с электроэнергией, не могли не сказаться на ценах на потребительские товары. По подсчетам Госстата, в прошлом году инфляция составила более 26%. Соответствует ли это реальной картине?

– Инфляция, к сожалению, высока и будет высокой. Основная масса продуктов шла через морские порты, сейчас они работают на экспорт. Отдельная тема – падение объемов потребления, ведь многие уехали. Значит, что ты делаешь? Поднимаешь цены. Это рынок. Не нравится цена, не покупай. Можешь пойти в этот магазин, или в другой, или на рынок. Или просто изменить свою структуру потребления: не купить сало, которое теперь стоит космических денег, а купить курятину, например. Люди снижают спрос, объемы потребления еще падают, и производитель вынужден еще больше поднимать цены, чтобы переложить на кого свои затраты. Таков заколдованный круг.

Но когда люди начнут возвращаться из-за границы, вырастет объем и потребления, и производства, логистика наладится и нормализуются цены. Сейчас это нужно просто перетерпеть. Что еще делать? Давайте, например, введем ограничения цен, чтобы они не росли. Даже Лукашенко попытался это сделать, его хватило на месяц. Он отпустил цены, потому что нельзя такое делать даже в стране, где царит диктатура. Значит, идем с другого конца: нужно что, деньги людям раздать? Раздашь, цены еще больше вырастут, деньги моментально закончатся. Не выход.

— В конце концов, насколько еще цены могут вырасти, есть ли предел?

– Пока идет война, будет инфляция. Государство здесь ничего не может поделать. А бизнес делает только если ему выгодно, никто не будет работать себе в убыток.

— Сколько времени, по вашему мнению, понадобится на восстановление экономики, чтобы возобновить производство и хотя бы довоенные темпы роста?

– У меня есть три сценария. Оптимистичный – три года, за это время у нас будет снова $200 млрд ВВП. Базовый сценарий – это пять лет. Пессимистический – никогда. Но пессимистический – это если Украина проиграет войну, если что пойдет не так. Но вероятность этого ничтожна. Учитывая, как включился Запад, я не понимаю, как Украина может проиграть.