Март, 27 в 11:48

Паска, яйца, мясо, колбаса, масло и сыр — как изменятся цены на продукты для пасхальной корзины в 2023 году, рассказал в эфире телемарафона Єдині новини член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, перед праздниками традиционно в Украине растут цены на продукты, что вполне понятно, поскольку увеличивается спрос, однако в этом году он будет умеренным — до 10%.

— Когда мы говорим о яйцах, за год цены на них выросли на 80%, однако за последние два месяца мы имеем небольшое ценовое плато, то есть они более-менее стабилизировались…Поэтому в ближайшее время вряд ли будет рост, но перед Пасхой, я думаю, цена вырастет точно на 5-7%, — считает Пендзин.

Относительно других продуктов для пасхальной корзины, по его мнению, также будет небольшой рост, но точно не на 20-25%.

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— Поэтому хочу успокоить людей, поскольку у них просто не будет столько денег, чтобы обеспечить такой рост цен. Мы должны понимать, что за 2022 год реальные доходы украинцев упали на 25%, поэтому подпитывать такой рост цен перед праздниками точно не будет чем. А вот в пределах 10% — 5-7-8% — такой небольшой рост, связанный с увеличением спроса, наверное стоит ожидать, — объяснил эксперт.

Пендзин отметил, что такой рост может быть и по мясу, и по молочным продуктами, но, например, дорогие марки сыров точно не будут еще больше дорожать.

— В этом году однозначно не будет сногсшибательного роста цен перед праздниками. Потому что нет дефицита, доходы населения упали, поэтому рост цен будет умеренным, — подытожил он.

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