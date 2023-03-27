Березень, 27 в 11:48

Паска, яйця, м’ясо, ковбаса, масло та сир – як зміняться ціни на продукти для великоднього кошика у 2023 році, розповів в ефірі телемарафону Єдині новини член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, перед святами традиційно в Україні зростають ціни на продукти, що цілком зрозуміло, оскільки збільшується попит, проте цього року воно буде помірним – до 10%.

– Коли ми говоримо про яйця, за рік ціни на них зросли на 80%, проте за останні два місяці ми маємо невеличке цінове плато, тобто вони більш-менш стабілізувалися…Тому найближчим часом навряд чи буде зростання, але перед Великоднем, я думаю, ціна зросте точно на 5-7%, – вважає Пендзин.

Щодо інших продуктів для великоднього кошика, на його думку, також буде невелике зростання, але точно не на 20-25%.

Зараз дивляться

– Тому хочу заспокоїти людей, оскільки у них просто не буде стільки грошей, щоб забезпечити таке зростання цін. Ми маємо розуміти, що за 2022 рік реальні доходи українців впали на 25%, тому підживлювати такий ріст цін перед святами точно не буде чим. А от в межах 10% – 5-7-8% – такого невеличкого зростання, пов’язаного зі збільшенням попиту, напевно варто чекати, – пояснив експерт.

Пендзин наголосив, що таке зростання може бути і щодо м’яса, і щодо молочних продуктів, але, наприклад, дорогі марки сирів точно не будуть ще більше дорожчати.

– Цього року однозначно не буде карколомного зростання цін перед святами. Бо нема дефіциту, доходи населення впали, тому ріст цін буде помірним, – підсумував він.

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