Взрывы в Киеве и бои на Донбассе: что происходит на 398 сутки войны (онлайн)
В Святошинском районе Киева горит помещение магазина, в Оболонском прогремели взрывы, сообщил мэр Виталий Кличко.
Германия хочет в ближайшие годы увеличить военную помощь Украине с 3 до более 15 млрд евро, — Der Spiegel.
Россияне беспилотниками атаковали Никопольский район на Днепропетровщине. Ранен мужчина, повреждены учебное заведение, частный дом и две машины.
В районе Минского автомобильного завода вспыхнул масштабный пожар.
Около 18 немецких танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder прибыли в Украину.
Совет безопасности ООН планирует на этой неделе провести заседание для обсуждения решения российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
Об этом заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время онлайн-брифинга, комментируя скандальные заявления Кремля.
— Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН по заявлению Путина, — Ред.) должно состояться на этой неделе. Но это, конечно, вопрос к Совету Безопасности, — заявил он.
В Киевской городской военной администрации рассказали подробности воздушной атаки на столицу.
— Враг продолжает применять свою тактику атак барражирующими боеприпасами с северо-восточного направления. И на этот раз страна-террорист снова запустила свои БПЛА Shahed в направлении столицы.
По предварительной информации, силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили все вражеские цели.
Зафиксировано падение обломков беспилотников в Святошинском районе Киева, в результате чего вспыхнул пожар в нежилом помещении на площади около 200 кв. м. Предварительно, на данный момент — без жертв, однако информация уточняется.
— Я еще раз обращаюсь ко всем жителям Киева — четко и неуклонно придерживайтесь требований о порядке действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия, — отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Пожар в Святошинском районе Киева локализовали. Пострадавших не обнаружили, отметил мэр столицы Виталий Кличко.
Правительство Германии намерено увеличить военную помощь Украине в пять раз, чтобы довести общую сумму до более €15 млрд и значительно расширить поддержку ВСУ.
По данным немецкого издания Der Spiegel, ФРГ хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.
— Берлин хочет увеличить помощь с €3 млрд до более €15 млрд, — говорится в сообщении.
В Святошинском районе Киева вспыхнул пожар в помещении магазина после взрывов. Информация о пострадавших уточняется, отметил мэр Виталий Кличко.