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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Взрывы в Киеве и бои на Донбассе: что происходит на 398 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Киеве и бои на Донбассе: что происходит на 398 сутки войны (онлайн)

В Святошинском районе Киева горит помещение магазина, в Оболонском прогремели взрывы, сообщил мэр Виталий Кличко.

Германия хочет в ближайшие годы увеличить военную помощь Украине с 3 до более 15 млрд евро, — Der Spiegel.

Россияне беспилотниками атаковали Никопольский район на Днепропетровщине. Ранен мужчина, повреждены учебное заведение, частный дом и две машины.

В районе Минского автомобильного завода вспыхнул масштабный пожар.

Около 18 немецких танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder прибыли в Украину.

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01:22 - 28 марта

Совет безопасности ООН планирует на этой неделе провести заседание для обсуждения решения российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Об этом заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время онлайн-брифинга, комментируя скандальные заявления Кремля.

— Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН по заявлению Путина, — Ред.) должно состояться на этой неделе. Но это, конечно, вопрос к Совету Безопасности, — заявил он.

Фото: Dreamstime

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01:13 - 28 марта

В Киевской городской военной администрации рассказали подробности воздушной атаки на столицу.

— Враг продолжает применять свою тактику атак барражирующими боеприпасами с северо-восточного направления. И на этот раз страна-террорист снова запустила свои БПЛА Shahed в направлении столицы.

По предварительной информации, силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили все вражеские цели.

Зафиксировано падение обломков беспилотников в Святошинском районе Киева, в результате чего вспыхнул пожар в нежилом помещении на площади около 200 кв. м. Предварительно, на данный момент — без жертв, однако информация уточняется.

— Я еще раз обращаюсь ко всем жителям Киева — четко и неуклонно придерживайтесь требований о порядке действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия, — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

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00:53 - 28 марта

Пожар в Святошинском районе Киева локализовали. Пострадавших не обнаружили, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

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00:40 - 28 марта

Правительство Германии намерено увеличить военную помощь Украине в пять раз, чтобы довести общую сумму до более €15 млрд и значительно расширить поддержку ВСУ.

По данным немецкого издания Der Spiegel, ФРГ хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.

— Берлин хочет увеличить помощь с €3 млрд до более €15 млрд, — говорится в сообщении.

Фото: Генштаб ВСУ

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00:35 - 28 марта

В Святошинском районе Киева вспыхнул пожар в помещении магазина после взрывов. Информация о пострадавших уточняется, отметил мэр Виталий Кличко.

Фото: Pixabay

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