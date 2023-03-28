00:40 -

Правительство Германии намерено увеличить военную помощь Украине в пять раз, чтобы довести общую сумму до более €15 млрд и значительно расширить поддержку ВСУ.

По данным немецкого издания Der Spiegel, ФРГ хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.