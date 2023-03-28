В Україні відбудовуватимуть сільські будинки завдяки онлайн-конструктору balbek bureau

Березень, 28 в 9:46

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури сприятиме використанню онлайн-конструктора RE:Ukraine Villages під час відбудови житла українців, таким чином міністерство та розробник конструктора balbek bureau співпрацюватимуть у відбудові сільських будинків на Київщині.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України.

– Тисячі сільських будинків наразі пошкоджені або зруйновані. Такі проєкти як онлайн-конструктор від balbek bureau значно спростять процес відбудови домівок та заощадять кошти постраждалим, – розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Повідомляється, що онлайн-рішення бюро, створене на основі досліджень прибудинкових територій, конфігурацій та архітектурних особливостей зруйнованих будинків в селах Київщини, може бути використане для відбудови будинку чи проєктування нового.

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А дослідження прибудинкових територій та конфігурацій будинків, на основі якого було створено конструктор, здійснювалось balbek bureau в рамках експедиції 17 деокупованими селами Київщини.

Наразі конструктор пропонує для вибору понад 211 млн унікальних конфігурацій будинків для жителів Київщини.

Нагадаємо, balbek bureau – майстерня архітектури та дизайну інтер’єру, яка займається проєктуванням комерційного, корпоративного та житлового простору в Україні, Європі, США та Азії.

Загальна площа обʼєктів balbek bureau сягає 135 000 квадратних метрів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії команда бюро розробила низку соціальних ініціатив RE:Ukraine System, зокрема систему тимчасового житла RE:Ukraine Housing і рішення для захисту пам’ятників RE:Ukraine Monuments.

Раніше повідомлялось, що balbek bureau представили онлайн-конструктор RE:Ukraine Villages для відбудови автентичного сільського житла Київщини.

Фото: balbek bureau