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Экономика
Юля Захарченко, редактор ленты

Старт проекта єРобота для ветеранов: Свириденко рассказала о преимуществах и какие гранты предоставляет государство

Гроші, гривні, гривня, економіка
Фото: Pexels

Правительство инициировало старт проекта єРобота для украинских ветеранов. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини объяснила, в чем она заключается и какую поддержку оказывает государство во время реализации программы.

— Старт єРобота — это по сути программа, которая предоставляет грантовую поддержку на открытие или расширение дела для ветеранов или членов их семей. Для тех ветеранов, которые хотят объединиться и имеют такое желание, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, — отметила она.

Министр экономики рассказала, какие есть виды программы, а также какую сумму средств на развитие бизнеса могут получить ветераны.

— Есть гранты до 250 тыс. грн, когда основным и главным условием является создание одного-двух рабочих мест. Есть на 500 тыс. грн — это два рабочих места. А если грант до 1 млн грн, то требование от нашего государства — это создание не менее четырех рабочих мест. Если мы говорим о грантах на 500 тыс. и 1 млн грн, они будут выдаваться на основе софинансирования с государством: 70% — это государственная доля, а 30% — доля участников этой программы.

По ее словам, государство стремится максимально привлечь ветеранов к гражданской жизни после демобилизации, в частности, к экономическому сектору.

— Это одна из многих программ, которая будет функционировать и будет в доступе для наших ветеранов, которые демобилизуются и возвращаются к гражданской жизни. И мы как государство должны предложить различные варианты для того, чтобы они адаптировались к гражданской жизни, были максимально вовлечены на экономическом фронте, который мне, как министру экономики, кажется чрезвычайно важным на этапе, когда еще продолжается война. Но уже нужно восстанавливать страну, в частности, экономику.

Она объяснила, что программа однозначно будет пользоваться спросом, а государство будет сопровождать программы соответствующим обучением для будущих предпринимателей.

— Мы делали опрос среди ветеранских организаций и ассоциаций, которые существуют. Около 60% ветеранов хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью. Конечно, не каждый человек имеет предпринимательские способности. Второй аспект — любая грантовая программа на открытие или расширение собственного бизнеса должна сопровождаться программой по обучению, переобучению. И мы это тоже делаем вместе с Центром Дія.Бізнес и нашими учебными центрами, которые существуют при Центрах занятости, чтобы оказывать такую поддержку.

Свириденко рассказала, скольких украинских ветеранов может охватить эта государственная программа, направленная на развитие собственного бизнеса.

— Мы не ставили ограничений ни по секторам, ни по численности на этот год. Мы понимаем, что сейчас это будет одно количество заявителей, потому что только начинается программа, и количество демобилизованных одно. В дальнейшем это может быть другое количество людей. И мы должны быть институционально к этому готовы, поэтому у нас сейчас запрос к ветеранскому движению, ассоциациям. Пожалуйста, все, кто чувствуют в себе силы заниматься предпринимательской деятельностью или те, кто занимался раньше и были мобилизованы, воспользоваться этой программой.

Мы не ограничиваем по секторам. Например, эти средства могут быть направлены на приобретение оборудования, сырья, частично на рекламные услуги, но не более 10% от грантовых средств. Если вопрос заключается в том, хватит ли каждому желающему начать собственное дело во время войны, то мы говорим, что у нас сегодня ограничений нет. Мы будем стараться максимально удовлетворить потребности ветеранов, — подчеркнула министр экономики.

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