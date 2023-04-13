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Економіка
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Старт проєкту єРобота для ветеранів: Свириденко розповіла про переваги та які гранти надає держава

Гроші, гривні, гривня, економіка
Фото: Pexels

Уряд ініціював старт проєкту єРобота для українських ветеранів. Міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини пояснила, в чому вона полягає та яку підтримку надає держава під час реалізації програми.

– Старт єРобота – це по суті програма, яка надає грантову підтримку на започаткування або розширення справи для ветеранів чи членів їхніх родин. Для тих ветеранів, які хочуть об’єднатися і мають таке бажання, щоб займатися підприємницькою діяльністю, – зазначила вона.

Міністр економіки розповіла, які є види програми, а також яку суму коштів на розвиток бізнесу можуть отримати ветерани.

– Є гранти до 250 тис. грн, коли основною та головною умовою є створення одного-двох робочих місць. Є на 500 тис. грн – це два робочих місця. І коли ведеться грант до 1 млн грн, то вимога від нашої держави – це створення щонайменше чотирьох робочих місць. Якщо ми кажемо про гранти на 500 тис. та 1 млн грн, то вони видаватимуться на основі співфінансування з державою: 70% – це державна частка, а 30% – частка учасників цієї програми.

За її словами, держава прагне максимально залучити ветеранів до цивільного життя після демобілізації, зокрема, до економічного сектору.

– Це одна з багатьох програм, яка функціонуватиме та буде в доступі для наших ветеранів, які демобілізуються та повертаються до цивільного життя. І ми як держава маємо запропонувати різні варіанти для того, щоб вони адаптувалися до цивільного життя, були максимально залучені на економічному фронті, який мені, як міністру економіки, здається надзвичайно важливим на етапі, коли ще триває війна. Але вже потрібно відбудовувати країну, зокрема, економіку.

Вона пояснила, що програма однозначно матиме попит, а держава супроводжуватиме програми відповідним навчанням для майбутніх підприємців.

– Ми робили опитування серед ветеранських організацій та наявних асоціацій. Близько 60% ветеранів хотіли б займатися підприємницькою діяльністю. Звичайно, не кожна людина має підприємницькі хист або здібності. Другий аспект – будь-яка грантова програма на започаткування або розширення власного бізнесу має супроводжуватися програмою з навчання, перенавчання. І ми це теж робимо разом із Центром Дія.Бізнес і нашими учбовими центрами, які існують при Центрах зайнятості, щоб надавати таку підтримку.

Свириденко розповіла, скількох українських ветеранів може охопити ця державна програма, спрямована на розвиток власного бізнесу.

– Ми не ставили обмежень ані за секторами, ані за чисельністю на цей рік. Ми розуміємо, що зараз це буде одна кількість заявників, тому що тільки розпочинається програма, і кількість демобілізованих одна. Надалі це може бути інша кількість людей. І ми маємо бути інституційно до цього готовими, тому в нас зараз запит до ветеранського руху й асоціацій. Будь-ласка, всі, хто відчувають у себе сили займатися підприємницькою діяльністю, або ті, хто займалися раніше і були мобілізовані, скористатися цією програмою.

Ми не обмежуємо за секторами. Наприклад, ці кошти можуть бути спрямовані на придбання обладнання, сировини, частково – на рекламні послуги, але не більше 10% від грантових коштів. Якщо питання полягає в тому, чи вистачить кожному охочому започаткувати власну справу під час війни, то ми кажемо, що в нас сьогодні обмежень немає. Ми намагатимемося максимально задовольнити потреби ветеранів, – наголосила міністерка економіки.

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Старт проєкту єРобота для ветеранів: Свириденко розповіла про переваги та які гранти надає держава

Війна в Україні, ветерани, Гроші, Економіка України, м'ясо-переробні підприємства, українські військові, ФОП
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