Будут ли повышать тарифы на электроэнергию для населения: ответ Галущенко

Еще нет единого мнения относительно необходимости установления новых тарифов на электроэнергию для населения с мая этого года.

Об этом заявил на брифинге министр энергетики Герман Галущенко.

— Вопрос тарифов еще обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 грн/кВт-ч, и 8 грн/кВт-ч. Будем смотреть, — подчеркнул он.

В то же время глава Минэнерго признал, что этот вопрос может стать одним из решений для восстановления энергосистемы после нанесенных РФ разрушений.

1 мая 2023 года заканчивается действие тарифов на электричество для населения в 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (при потреблении от 250 кВт-ч в месяц).

Фото: Міненерго

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